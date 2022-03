Seit Freitag: Fast 1600 Neuinfektionen in Münster

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 64 Covid-Patienten behandelt.

Zwei Wochen nach Rosenmontag (28. Februar) sinkt die Zahl der aktuell Corona-Infizierten wieder leicht. Mit Stand Montagmittag sind nach Angaben der Stadt 6485 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwar 393 mehr als noch am vergangenen Montag (7. März), allerdings auch 331 weniger als noch am Freitag (11. März).

Am Montag hat das Gesundheitsamt in Münster einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ein 91-jähriger Mann ist nach Angaben der Stadt mit Covid-19 gestorben. Damit sind mittlerweile 184 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Fast 1600 Corona-Neuinfektionen in Münster

Seit Freitag hat es in Münster 1596 Corona-Neuinfektionen gegeben. Das sind etwas mehr als am vergangenen Wochenende (1568). Über dieses Wochenende wurden zudem 1926 Gesundmeldungen bestätigt. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (12. März): 524 Neuinfektionen und 625 Gesundmeldungen,

Sonntag (13. März): 504 Neuinfektionen und 643 Gesundmeldungen,

Montag (14. März): 568 Neuinfektionen und 658 Gesundmeldungen.

Da die Zahl der Corona-Neuinfektionen gestiegen ist, ist auch die Inzidenz höher als noch vor einer Woche. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie aktuell bei 1483,6 (+31,7 im Vergleich zum Vortag). Am vergangenen Montag lag die Inzidenz noch bei 1144,4. Die Inzidenz für NRW hat das RKI am Montag mit 1349,8 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ab.

Wieder mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster ist die Zahl der Covid-Patienten über das Wochenende wieder gestiegen. Nach Angaben der Stadt müssen aktuell 64 Corona-Patienten in Krankenhäusern im Stadtgebiet behandelt werden. Am Freitag waren es 57. Aktuell müssen sechs Patienten auf Intensivstationen betreut werden (Freitag: sechs), vier müssen künstlich beatmet werden (Freitag: drei).