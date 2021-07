Fast 20 Neuinfektionen am Wochenende in Münster

Fast 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt Münster am Wochenende registriert. Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Virus infiziert sind, ist auf 52 gestiegen. Am Freitag waren es noch 45, am vergangenen Montag lag die Zahl bei 28.

Die Neuinfektionen und Gesundmeldungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (10. Juli): zehn Neuinfektionen und keine Gesundmeldungen,

Sonntag (11. Juli): acht Neuinfektionen und eine Gesundmeldung,

Montag (12. Juli): eine Neuinfektion und eine Gesundmeldung.

8234 Corona-Fälle bislang in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 8234 Corona-Fälle bestätigt. 8061 Menschen sind mittlerweile wieder genesen - zwei mehr als noch am Freitag. Die Zahl der Todesfälle blieb weiter unverändert: 121 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bisher an oder mit Corona gestorben.

Inzidenz steigt auf 11,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag erneut leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 11,1 (+1,3). Damit liegt die Inzidenz in Münster zum ersten Mal seit dem 4. Juni wieder über zehn. Aktuell gilt in Münster weiter die Inzidenzsstufe 0 der Corona-Schutzverordnung. Erst wenn der Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen über zehn liegt, werden einige Lockerungen zurückgenommen. Die Landesinzidenz in NRW lag am Montagmorgen bei 7,1 (+0,1).

In den Krankenhäusern in Münster werden derzeit zwei Covid-19-Patienten behandelt.