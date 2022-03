Fast 2000 Neuinfektionen an einem Tag in Münster

Die Corona-Infektionszahlen in Münster sind am Mittwoch auf einem neuen Höchststand.

Die Corona-Infektionszahlen in Münster sind am Mittwoch auf einem neuen Höchststand: Nach Angaben der Stadt sind aktuell 11.190 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der bislang höchste Wert seit Pandemie-Beginn. Zum ersten Mal hat die Zahl der aktuell Infizierten die Grenze von 10.000 überschritten. Mit Stand Mittwochmittag gibt es 1667 Infizierte mehr als am Dienstag und 3202 mehr als am vergangenen Mittwoch (16. März).

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt in Münster 1939 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Auch das ist ein neuer Negativ-Rekord. Außerdem hat das Gesundheitsamt lediglich 272 Gesundmeldungen registriert (Vortag: 612).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch erneut gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 2024,6 (+102,7 im Vergleich zum Vortag). Am vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz bei 1489,6. Der bislang höchste Wert in Münster wurde am vergangenen Sonntag (20. März) mit 2037,9 angegeben. Die Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab. Die NRW-Inzidenz liegt laut RKI am Mittwoch bei 1399,2.

Weiter mehr als 90 Corona-Patienten im Krankenhaus

Mit Stand Mittwochmittag müssen 93 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden - einer mehr als am Dienstag. Von Montag auf Dienstag war die Zahl sprunghaft von 62 auf 92 gestiegen. Zehn Patienten müssen aktuell auf Intensivstationen behandelt werden (Dienstag: zwölf), vier davon müssen künstlich beatmet werden (Dienstag: fünf).