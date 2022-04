Fast 5700 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche

Die Infektionskurve in Münster zeigt nicht mehr steil nach oben, doch eine Entspannung ist auch noch nicht in Sicht. In der vergangenen Woche wurden fast 5700 Corona-Neuinfektionen im Stadtgebiet bestätigt.

Wenig Entspannung bei der Corona-Lage in Münster: In der vergangenen Wochen (Kalenderwoche 14; 4. bis 10. April) wurden im Stadtgebiet 5695 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt. Das waren nur etwas weniger als in der Vorwoche, in der 5737 Neuinfektionen bestätigt wurden. Die Zahlen gehen aus dem wöchentlichen Daten-Report der Stadt zur Corona-Lage hervor.

Die meisten Infektionen wurden erneut im Stadtteil Gievenbeck registriert. Innerhalb einer Woche hat es dort 379 Neuinfektionen gegeben. Bereits seit Jahresbeginn sind die Corona-Zahlen in Gievenbeck deutlich höher als im restlichen Stadtgebiet. Mittlerweile sind die Zahlen jedoch rückläufig. Den bisherigen Höchststand hat es mit 574 Neuinfektionen Ende März gegeben.

Inzidenz in Münster bleibt weiter hoch

Hohe Infektionszahlen gibt es zudem weiter im Kreuzviertel (247 Neuinfektionen), in Mauritz-Mitte (214) und in Hiltrup-West (199). Auch in Mauritz-Ost (184), Kinderhaus-West (183) und Sentrup (174) wurden in der vergangenen Woche viele Infektionen bestätigt.

Da die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche nur leicht gesunken ist, ist auch der Rückgang der Inzidenz gering. Die Stadt gibt die Wochen-Inzidenz für die Zeit vom 4. bis 10. April mit 1811,8 an. In der vorherigen Woche lag die Inzidenz bei 1825,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab.

Inzidenz bei jungen Erwachsenen steigt deutlich

In den verschiedenen Altersgruppen hat sich die Inzidenz unterschiedlich entwickelt. Bei den Jugendlichen sowie den jungen Erwachsenen ist der Wert deutlich angestiegen, in allen anderen Altersgruppen gab es einen - teils sogar deutlichen - Rückgang.

Am stärksten gestiegen ist die Inzidenz bei den 18- bis 29-Jährigen - um 332,9 auf nun 2581,9. Das war in der vergangenen Woche der zweithöchste Wert. Noch höher war die Inzidenz nur bei den Zwölf- bis 17-Jährigen. In dieser Gruppe lag die Inzidenz bei 2685,7 (+106,9).

Stark gesunken ist die Inzidenz bei den Jüngsten: Bei den Null- bis Elfjährigen lag die Inzidenz bei 1722,3 - ein Minus von 256,2. Bei den 30- bis 64-Jährigen lag die Inzidenz in der vergangenen Woche bei 1817,5 (-104,4). Unverändert den niedrigsten Wert gibt es bei den Menschen ab 65 Jahren. Die Stadt gibt die Inzidenz in dieser Altersgruppe mit 668,1 (-99,7) an.