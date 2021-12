Fehlerhafte Muffen verzögern die Bauarbeiten

Der Einbau neuer Fernwärmeleitungen am Bremer Platz und am Hohenzollernring bringt erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. Und Autofahrer brauchen noch mehr Geduld: Die die bereits fertig eingebauten Rohre müssen wieder ausgegraben werden.

Blick auf und in die Baustelle am Bremer Platz: Die bereits verlegten Fernwärmeleitungen müssen wieder ausgegraben werden, weil die Muffen Materialfehler aufweisen.

Es ist seit Monaten kein Spaß, in der östlichen Innenstadt mit dem Auto unterwegs zu sein. Am Bremer Platz werden neben dem Neubau der Bahnhofsostseite noch die Fernwärmeleitungen erneuert, ebenso auf dem Hohenzollernring. Beide Straßen sind deswegen nur stark eingeschränkt befahrbar. Und das wird auch noch länger als geplant so bleiben.