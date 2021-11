Ferienbetreuung für Kinder wird neu strukturiert

Eltern von Kindern an Offenen Ganztagsschulen (OGS) können sich in Münster künftig auf ein gesichertes Ferienangebot verlassen. Denn die Stadt ändert das Anmeldeverfahren. Schon in wenigen Tagen können Eltern von OGS-Kindern Anmeldungen vornehmen.

Um mehr Verlässlichkeit in der Ferienbetreuung zu garantieren, gestaltet das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zum Kalenderjahr 2022 die stadtweiten Ferienangebote neu. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt.

Die Stadt Münster bietet seit vielen Jahren eine ganztägige Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. "Da der Bedarf an wohnortnahen Ferienbetreuungsplätzen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und immer mehr Eltern eine organisierte Ferienbetreuung in Anspruch nehmen, führt dies inzwischen zu erheblichen Engpässen bei den bisherigen Ferienangeboten", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Verwaltung geht zudem davon aus, dass sich diese Engpässe noch verschärfen, wenn im Jahr 2026 Eltern und Erziehungsberechtigte einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter haben werden.

Stadt führt neues Anmeldeverfahren ein

Ein neues Anmeldeverfahren unterscheide deshalb künftig zwischen Eltern von Kindern, die Angebote der Offenen Ganztagsschulen besuchen (OGS), und Eltern, deren Kinder nicht am sogenannten Offenen Ganztag teilnehmen, so die Stadt in ihrer Mitteilung.

OGS-Eltern erhalten ab Montag (15. November) bis zum 1. Dezember auf der Onlineplattform Nupian die Möglichkeit, ihren Anspruch von sechs Wochen Ferienbetreuung im Schuljahr verlässlich zu buchen. "OGS-Kinder erhalten damit ein gesichertes Ferienangebot", teilt die Stadt mit. Die Betreuung findet entweder in einer Schule oder durch einen Träger der Kinder- und Jugendarbeit, möglichst wohnortnah, statt. OGS-Eltern zahlen lediglich einen Beitrag für das Mittagessen.

Ansprechpartner Foto: Für weitere Fragen rund um die Ferienbetreuung steht OGS-Eltern die OGS-Koordination in der Schule des Kindes zur Verfügung. Für technische Fragen ist ab dem 15. November der Fachdienst-OGS erreichbar unter: ferienbetreuung-ogs@stadt-muenster.de oder unter der Telefonnummer: 02 51/ 4 92-55 40, montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. ...

Ferienbetreuung für alle ab Januar buchbar

Wenn OGS-Eltern über die dort hinterlegten Zeiträume hinaus einen Bedarf an Ferienbetreuung haben oder lieber ein anderes Ferienangebot buchen möchten, so können sie dies gemeinsam mit allen anderen Eltern von Kindern an Grund- und Förderschulen ab dem 17. Januar 2022 ebenfalls auf der Onlineplattform vornehmen. Dort sind dann alle stadtweiten Ferienangebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie weitere Veranstalter hinterlegt und kostenpflichtig buchbar.