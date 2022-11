Fetter Preisanstieg beim Döner

In Frankfurt am Main verkauft ein Imbiss seinen Döner mittlerweile für zehn Euro. So weit ist es in Münster noch nicht gekommen. Doch eine Umfrage zeigt: Auch in den hiesigen Dönerläden steigen die Preise – in manchen schon das dritte Mal in diesem Jahr.

