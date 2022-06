Feuer beim Grillabend an der Piusallee

Ein Grillabend an der Piusallee nahm eine unglückliche Wendung. Der Gasgrill geriet in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an.

Zum Grillabend in einem Garten an der Piusallee rückte am Dienstagabend ein ganzer Löschzug der Feuerwehr an. Nachdem an einem Gasgrill ein Feuer ausgebrochen war und die Grillfreunde die Stichflammen nicht löschen konnten, alarmierten sie die Feuerwehr.

„Richtigerweise“, wie es nach dem Einsatz auf der Wache hieß. Es habe eine enorme Hitzeentwicklung gegeben, das Überdruckventil der Propangasflasche sei dadurch abgeplatzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Brand schnell gelöscht, berichtet die Feuerwehr.