Zahl der Brände von Mülltonnen steigt

Die Polizei will zwar noch nicht von einer Serie sprechen, dennoch machen die häufigen Mülltonnenbrände in den vergangenen Monaten in der Innenstadt vielen Anwohnern Sorgen. Knapp 50 Mal musste die Feuerwehr seit April zu nächtlichen Feuern in Müllbehältern und Containern ausrücken, nicht immer gingen die eigentlich kleinen Feuer glimpflich aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch