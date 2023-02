Brand in Coerder Restmüllanlage – Schaden in Millionenhöhe

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, doch bereits jetzt steht fest: Das Feuer an der Müllsortieranlage der Abfallwirtschaftsbetriebe am Heidehof wird die Einsatzkräfte noch für mehrere Stunden beschäftigen. Die aktuelle Lage im Ticker.

Feuer an der Restmüllsortieranlage in Coerde.

+++ Lesen Sie unsere abschließende Meldung zum Großbrand in der Restmüllaufbereitungsanlage Coerde. +++

Newsticker zum Großbrand in Coerde

Update: 16.23 Uhr. Neun Stunden lang dauerte der Einsatz der Feuerwehr am Dienstag (28. Februar), nachdem um 6.20 Uhr ein Feuer im Restmülllager in Coerde entstanden war, wie die Stadt Münster in einer abschließenden Presseerklärung mitteilt. 150 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aus dem gesamten Stadtgebiet waren vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen zu vermeiden. Bereits während der Anfahrt der Kräfte war die starke Rauchentwicklung auf dem AWM-Gelände sichtbar.

100 Kubikmeter Restmüll waren zuvor im vorderen Bereich der Sortieranlage aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der betroffene Bereich wurde mit Radladern der Abfallbetriebe geräumt, in Container geladen und dort abgelöscht. Zudem haben Feuerwehr und LANUV aufgrund der starken Geruchsbelästigung vor Ort und in den angrenzenden Stadtteilen Messungen durchgeführt – eine Gefährdung für die Bevölkerung konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Das entstandene Löschwasser wurde in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde auf dem Gelände in Coerde durch die AWM aufgefangen. Die Einheiten der Feuerwehr wurden vor Ort durch Kräfte der Werksfeuerwehr BASF unterstützt, die mit Hochleistungslüftern und einer Schaummittelreserve den Einsatz unterstützten. Während der Löscharbeiten wurden die verwaisten Feuerwachen durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der entstandene Schaden geht wohl in die Millionen.

So, für das #SozialMedia Team ist der Einsatz nun auch beendet.

Bei der @awm_muenster verbleibt zur #Sicherheit noch eine #Brandwache.

Alle anderen #Einsatzkräfte gehen in #Bereitschaft oder wohlverdient in den #Feierabend.



Euch ne gute Zeit 🤝@muenster_de @Polizei_nrw_ms pic.twitter.com/Mxu61ZnYct — Feuerwehr Münster (@Feuerwehr_MS) February 28, 2023

AWM-Leiter spricht nach Großbrand in Coerde von einem „traurigen Tag“

Update: 14.40 Uhr. „Es ist ein sehr trauriger Tag für die AWM“, sagte am Nachmittag ein konsternierter Patrick Hasenkamp von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster nach dem Großbrand in Coerde. Er bedankte sich bei den Einsatzkräften der Feuerwehr, die „sehr schnell“ mit acht Löschzügen vor Ort waren. Es werde vermutlich Monate dauern, um die durch das Feuer beschädigten Geräte wieder instand zu bringen. Der Großbrand hat vermutlich einen Millionenschaden verursacht.

Die @Feuerwehr_MS hat den Brand in Coerde unter Kontrolle gebracht. Bei Luftmessungen in der Umgebung sind keine auffälligen Werte festgestellt worden. @awm_muenster-Betriebsleiter Patrick Hasenkamp geht von einem Millionenschaden aus. pic.twitter.com/wisYB21q72 — Stadt Münster (@muenster_de) February 28, 2023

Keine Gefahr für Bevölkerung nach Brand in Coerde

Update: 13.40 Uhr. Die Stadt Münster teilt mit, dass bei dem Feuer in Coerde rund 100 Kubikmeter Restabfall in Brand geraten waren. Momentan wird der Abfall in große Container geladen und dort abgelöscht. Zudem hat ein Statiker die Standsicherheit der betroffenen Halle untersucht.

Wegen der starken Geruchsbelästigung im gesamten Stadtgebiet von Münster durch den Rauch haben Feuerwehr und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) Messungen am Einsatzort und den benachbarten Stadtteilen durchgeführt. Diese zeigten keine auffälligen Messwerte – eine Gefahr besteht für die Bevölkerung somit nicht. Die Feuerwehr ist weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie lange der Einsatz in Coerde dauert, ist noch unklar.

Update: 13.30 Uhr. Wie die Feuerwehr Münster berichtet, konnte das Feuer an der Restmüllanlage in Coerde mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch liegt vor den Einsatzkräften vor Ort noch eine Menge Arbeit.

Brand in Müllsortieranlage in Coerde Am Dienstagmorgen ist in der Müllsortieranlage in Coerde ein Feuer ausgebrochen. Foto: Oliver Werner Die Rauchwolke war von Weitem zu sehen. Foto: 150 Kräfte der Feuerwehr Münster waren vor Ort. Foto: Oliver Werner Zur Stunde wird der brennende Müll mit Radladern aus der Halle gefahren. Foto: Oliver Werner Daraufhin wird er in Container gefüllt, wo er dann gelöscht wird. Foto: Oliver Werner Anwohner sollen laut Feuerwehr wegen der großen Rauchentwicklung vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen halten. Verletzt wurde niemand. Foto: Oliver Werner Am Morgen waren mehrere Tonnen Restmüll in Brand geraten. Foto: Oliver Werner Wie Jörg Rosenkranz von der Feuerwehr Münster mitteilt, brach das Feuer auf der Coerder Restmüllanlage am Dienstagmorgen um 6.20 Uhr aus. Derzeit stehen knapp 200 Kubikmeter Restmüll in Flammen – zur möglichen Brandursache gibt es momentan noch keine Angaben. Foto: Oliver Werner Das Feuer wurde bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster über die automatische Brandmeldeanlage früh erfasst und bei der Leitstelle gemeldet, so die Feuerwehr. Foto: Oliver Werner

Recyclinghof in Coerde nach Großbrand noch nicht befahrbar

Update: 13 Uhr. An die Mülldeponie in Coerde werden jedes Jahr knapp 60.000 Tonnen Restmüll angeliefert – darunter Haus- und Sperrmüll sowie Gewerbeabfälle. In einer speziellen Restmüllaufbereitungsanlage werden zunächst Metalle, Kunststoffe und Holz aussortiert und danach weiter verwertet. Der Rest wird in eine Müllverbrennungsanlage ins niederländischen Hengelo gebracht.

Update: 12.35 Uhr. Die AWM teilen mit, dass der Recyclinghof in Coerde doch noch nicht wieder befahrbar ist. Zuvor hatten die Abfallwirtschaftsbetriebe per Twitter mitgeteilt, dass dies wieder möglich sei. Wann das Gelände wieder befahren werden kann, ist unklar.

Update: 11.58 Uhr. Welche Schäden das Feuer an der Technik auf der Restmüllanlage in Coerde angerichtet hat, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zudem ist noch unklar, wann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Stadt Münster geht jedoch davon aus, dass der Großbrand am Dienstag einen Millionenschaden verursacht hat.

Neben der Restabfallaufbereitungsanlage am Coerder Standort gehört auch die Bioabfallverwertungsanlage. „Die Zwischenlagerung der Rest- und Bioabfälle der nächsten Tage ist bereits geklärt“, erklärt Patrick Hasenkamp, Betriebsleiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM).

Vodafone setzt beim Brand in Coerde neues Warnsystem ein

Update: 11.34 Uhr. Knapp eine Stunde, nachdem der Brand in Münster-Coerde ausgelöst worden war, wurde erstmals das Katastrophen-Warnsystem „Cell Broadcast“ der Mobilfunkgesellschaft Vodafone eingesetzt. Neben dem Alarm, der durch die Feuerwehr Münster an die Bevölkerung herausging, bekamen alle Menschen, die im Gefahrengebiet wohnen, eine Warnmeldung an ihr Smartphone geschickt.

„Mit Cell Broadcast kann die Bevölkerung in betroffenen Gebieten jetzt gezielt und schnell per Textnachricht auf mobilen Endgeräten gewarnt werden – etwa vor Unwettern, Bränden, Erdbeben oder Überflutungen. Das gilt für kommende sowie bereits eingetretene Katastrophen“, sagt Tanja Richter, Netzwerkchefin von Vodafone Deutschland. Seit dem 23. Februar 2023 steht das neue Warnsystem bundesweit zur Verfügung. Die Löscharbeiten an der Restmüllanlage in Coerde dauern derweil noch weiter an.

Update: 11.04 Uhr. Wie die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster mitteilen, kann der Recyclinghof in Coerde wieder angefahren werden. Dieser war aufgrund des noch andauernden Großbrandes auf der angrenzenden Restmüllsortieranlage zwischenzeitlich gesperrt.

Restmüllanlage in Coerde brannte bereits 2021

Update: 10.44 Uhr. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem Großbrand auf der Restmüllsortieranlage in Coerde kommt. Bereits im November 2021 brach auf dem Gelände in Münster ein Feuer aus, nachdem sich Reste von Karbid mit der in der Umgebungsluft vorhandenen Luftfeuchtigkeit entzündet hatten. Der Einsatz am Dienstag dauert derweil noch immer an.

Update: 10.29 Uhr. Um die Bevölkerung vor möglichen Gefahren durch den aufsteigenden Brandrauch zu schützen, sind Einheiten der Feuerwehr derzeit mit Messfahrzeugen unterwegs. Zudem ist das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) vor wenigen Minuten in Münster-Coerde eingetroffen.

Feuerwehr Münster setzt Drohne beim Großbrand in Coerde ein

Update: 10.10 Uhr. Um den Bedarf an Löschwasser für den Einsatz an der Restmüllanlage in Coerde zu decken, wird Löschwasser aus einer angrenzenden Staustufe entnommen. Mit dem massiven Einsatz von Löschschaum wird zur Stunde versucht, ein Übergreifen des Feuers auf die restliche Restmüllanlage zu verhindern.

Update: 10 Uhr. Erstmals setzt die Feuerwehr Münster bei einem Einsatz auch eine Drohne ein, um die Lage rund um das Feuer in Münster-Coerde von oben im Blick zu behalten.

"Kaltstart" für das #Drohnenprojekt - unsere #Drohne der #Feuerwehr #Münster wird derzeit beim #Brand der #Restmüllsortieranlage der @awm_muenster eingesetzt.

Eine perfekte Ergänzung zur #Lageerkundung.

"Kaltstart" für das #Drohnenprojekt - unsere #Drohne der #Feuerwehr #Münster wird derzeit beim #Brand der #Restmüllsortieranlage der @awm_muenster eingesetzt.

Eine perfekte Ergänzung zur #Lageerkundung.

Wir sind für Euch und #imEinsatzfürMünster@muenster_de @Polizei_nrw_ms pic.twitter.com/IlriWg9VlL — Feuerwehr Münster (@Feuerwehr_MS) February 28, 2023

Update: 9.52 Uhr. Ebenfalls im Einsatz ist die Hiltruper Werksfeuerwehr, die mit einem Hochleistungslüfter vor Ort ist. Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr bei dem Großbrand in Coerde nicht verletzt.

Großbrand in Coerde: Rauchwolke bis nach Kinderhaus sichtbar

Update: 9.45 Uhr. Die massive Rauchwolke, die durch das Feuer an der Coerder Restmüllsortieranlage entstanden ist, ist nach Augenzeugenberichten bis nach Münster-Kinderhaus zu sehen.

Update: 9.38 Uhr. Wie Jörg Rosenkranz von der Feuerwehr Münster mitteilt, brach das Feuer auf der Coerder Restmüllanlage am Dienstagmorgen um 6.20 Uhr aus. Derzeit stehen knapp 200 Kubikmeter Restmüll in Flammen – zur möglichen Brandursache gibt es momentan noch keine Angaben.

Vom Feuer betroffen ist lediglich die Abladung der Restmüllsortieranlage, in der normalerweise Lkws ein- und ausfahren. Zur Stunde wird der brennende Müll mit Radladern aus der Halle gefahren. Daraufhin wird er in Container gefüllt, wo er dann gelöscht wird. Der Einsatz wird vermutlich noch bis in den Nachmittag hinein dauern.

150 Einsatzkräfte in Coerde vor Ort

Update: 9.20 Uhr. 150 Kräfte der Feuerwehr Münster sind zur Stunde vor Ort, um das Feuer auf der Restmüllanlage in Coerde zu bekämpfen. Der Grundschutz in der Stadt wird derweil von der Freiwilligen Feuerwehr geleistet.

Update: 9.18 Uhr. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, gibt es aufgrund des Feuers auf der Restmüllanlage in Coerde keine Straßensperrungen. Verkehrsteilnehmer sind vom Feuer somit nicht betroffen.

Großbrand auf Restmüllsorgieranlage in Coerde

Anwohner sollen laut Info der Feuerwehr wegen der großen Rauchentwicklung vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen halten - ein entsprechender Hinweis ist nun auch über die Warn-App Nina abgesetzt worden.

An der Müllsortieranlage habe es laut Feuerwehr-Sprecher bereits mehrmals gebrannt, der heutige Brand sei allerdings größer einzustufen. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern.

Brand in Coerde: 5000 Quadratmeter Fläche in Flammen

Wie die Feuerwehr Münster mitteilt, brennt es auf der Müllsortieranlage in Coerde auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern. 100 Einsatzkräfte der Stadt Münster sind derzeit vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Am Morgen waren mehrere Tonnen Restmüll in Brand geraten. Das Feuer wurde bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster über die automatische Brandmeldeanlage früh erfasst und bei der Leitstelle gemeldet, so die Feuerwehr.

Am Dienstagmorgen brach ein Feuer auf der Coerder Restmüllsortieranlage aus. Foto: B. Lax-Grüneberg

*Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Mitteilung der Feuerwehr hieß es fälschlicherweise, dass Löschwasser aus der angrenzenden Ems gezogen wurde. Richtig ist jedoch, dass das Löschwasser aus einer Staustufe stammt, die sich im Bereich der Zufahrt zur Coerder Restmüllanlage befindet.