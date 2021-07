Feuerwehrleute aus Münster unterstützen bei Einsätzen in der Region Aachen

Schwere Unwetter haben in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz am Mittwoch schwere Schäden angerichtet. Feuerwehrleute aus Münster eilten zur Hilfe. Dabei wurden Erinnungen an 2014 wach.

Starkregen hat die Feuerwehr Münster bis in die Nacht zu Donnerstag im Dauereinsatz gehalten: Über 70 Mal mussten die Einsatzkräfte Hilfe leisten und fast ausnahmslos vollgelaufene Keller wie Untergeschosse leerpumpen.

Schon früh waren laut einer städtischen Mitteilung am Mittwoch rund 200 Kameradinnen und Kameraden alarmiert worden, viele weitere Kräfte in Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr verfolgten die Unwetterwarnungen, die wegen des Sturmtiefs "Bernd" vorausgeschickt wurden. Als dann um 16.01 Uhr der erste Notruf aus Handorf einging, nahm der Arbeitstag einen intensiven Verlauf. Die meisten Einsätze gab es in Münsters Süden.

Helfer fahren nach Aachen

Deutlich stärker getroffen haben die Unwetter Rheinland und Ruhrgebiet. Am Abend wurde dort Unterstützung eingefordert. Aus Münster machten sich nach Angaben der Stadt 19 Männer und drei Frauen auf den Weg, um in der Städteregion Aachen bei dem Kampf gegen die Fluten zu helfen. "Ein paar Autobahnen waren aufgrund der Überflutungen bereits gesperrt, in einigen Bereichen nur eine Spur befahrbar. Um 1.45 Uhr waren wir dann aber vor Ort", sagt Einheitsführer Marc Greshake vom Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Kinderhaus.

14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen auf einer Straße in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg. *** 14 07 2021, Hagen, Germany, road damage and damaged cars in Hagen Hohenlimburg Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg. Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Hochwasser in der Lenne. Im Bild der überschwemmte Wildwasserpark Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Nur das Dach eines Autos schaut noch aus dem Wasser, das eine Bahnunterführung geflutet hat. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marius Becker 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Mann steht mit Regenschirm am Rheinufer. Der kräftige Regen lässt den Rhein weiter steigen. Der Pegelstand lag in Köln am Mittwochmorgen bei 5,47 Metern - mit langsam steigender Tendenz. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Oliver Berg 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn: Menschen räumen Äste von einer überschwemmten Straße. Nach heftigem Starkregen ist im nahe gelegenen Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Cevin Dettlaff/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Cevin Dettlaff 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Das Wasser steht in einer Straße. Nach heftigem Starkregen ist in Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marc Gruber 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Das Wasser steht am Abend auf einem Platz. Nach heftigem Starkregen ist in Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marc Gruber 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Feuerwehrleute stehen in der Ostparksiedlung. Die Feuerwehr versucht, die Wassermassen mit Sandsäcke zu stoppen. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Feuerwehrfahrzeug fährt durch eine überflutete Bahnunterführung. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Stolberg: Mehrere Autos stecken nach Starkregen auf einer überfluteten Straße fest. Der Bach Vicht war über die Ufer getreten, das Gelände war überschwemmt. Foto: Ralf Roeger/dmp Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ralf Roeger 14.07.2021, Rheinland-Pfalz, Gelsdorf: Der Ortskern von Gelsdorf (Kreis Ahrweiler)ist nach dem Starkregen überflutet. Tief Bernd bringt Regen über Eifel und Hunsrück, die Hochwassergefahr steigt. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey 14.07.2021, Rheinland-Pfalz, Ahrbrück: Feuerwehrleute sichern ein Wohnhaus mit Sandsäcken gegen einen anschwellenden Bach. Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey dpatopbilder - 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Hagen: Helfer evakuieren ein Altenheim im Ortsteil Hohenlimburg. Hier hatte Starkregen für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Dieter Menne dpatopbilder - 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Durch Starkregen kam es zu einem Erdrutsch. Die Straße wurde gesperrt. Foto: Markus Klümper/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Markus Klümper Bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen ist ein 77 Jahre alter Mann aus Kamen (Kreis Unna) gestorben. Der Mann sei in dem unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. "> Bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen ist ein 77 Jahre alter Mann aus Kamen (Kreis Unna) gestorben. Der Mann sei in dem unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Foto: Gianni Gattus/TNN/dpa

Vor Ort pumpten die Teams zahlreiche Keller aus - aber unter riskanten Bedingungen. "Viele Straßen sind nicht passierbar, ganze Straßen abgesackt und weggespült – die Einsätze waren durchaus gefährlich, die Strömungen im hügeligen Gelände enorm." In Gedanken waren laut der Mitteilung alle Beteiligten bei zwei Kameraden, die am Mittwoch bei den Unwettereinsätzen in Altena und Werdohl ums Leben kamen.

Die Feuerwehr Münster am Sammelpunkt in Drensteinfurt. Foto: Feuerwehr Münster

„ Wir sind in Gedanken bei den Opfern und wünschen Betroffenen viel Kraft. “ Oberbürgermeister Markus Lewe

"Vor fast genau sieben Jahren wurde Münster von einem enormen Starkregenereignis heimgesucht, daher machen uns die Nachrichten und Bilder aus den Städten und Regionen besonders betroffen", so Oberbürgermeister Markus Lewe. "Viele auch aus anderen Städten, Kreisen und Gemeinden haben 2014 geholfen, die schlimmen Folgen des Unwetters zu lindern. Ich danke den Einsatzkräften, die in besonders betroffenen Gebieten kurzfristig Hilfe geleistet haben. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und wünschen Betroffenen viel Kraft."

Starkregenereignisse in Münster Foto: 14./15. August 2004: 2100 Notrufe erreichten die Feuerwehr Münster in Folge eines zunächst unspektakulären Sommerregens. Dieser entwickelte sich aber zu einem enormen Starkregen-Ereignis: Erstmals in der Nachkriegszeit wurde systematisch überörtliche Hilfe im größeren Umfang angefordert. An mehr als 1200 Einsatzorten leisteten die über 400 Rettungskräfte teils ihren bis zu 24-stündigen Dienst. Im Schnitt alle 12 Sekunden ging über mehrere Stunden ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Parallel dazu wurden bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter verzeichnet.



28. Juli 2014: "Das Unwetter dieses Tages forderte Menschenleben, zerstörte Existenzen und schädigte in außerordentlichem Maße privates wie öffentliches Vermögen" – so schließt eine 43 Seiten starke Bilanz der münsterschen Stadtverwaltung zum Starkregen-Ereignis. Binnen sieben Stunden waren 292 Liter Regen pro Quadratmeter herniedergestürzt – davon 220 Liter in eineinhalb Stunden. 13.000 Notrufe gingen in der Folge ein, 24. 000 Haushalte waren ohne Strom, viele Menschen schließlich sogar ohne Haushalt. Das Hochwasser löste den größten Einsatz von Feuerwehren und Hilfsorganisationen in Münster seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus. 3500 Einsatzkräfte aus ganz NRW unterstützten die hiesige Bevölkerung im Kampf gegen die Fluten. Mehr als eine Woche lang war der münstersche Krisenstab im Einsatz, länger sogar die sogenannte "Leidstelle" – eine Gruppe junger Freiwilliger, die nach einem Facebook-Aufruf die ehrenamtliche Hilfe in der ganzen Stadt organisiert und zwischenzeitlich über 8000 Bürgerinnen und Bürger durch Münster gesteuert, Hilfsbedürftige und Helfende zusammengebracht hatte. ...

Gesund zurück in Münster

Auch die Helfer aus Münster, die in Aachen im Einsatz waren, wurden zwangsläufig an die Erlebnisse 2014 erinnert: "Der Großteil unserer Einsatzkräfte hatte das Ereignis in Münster aktiv miterlebt und die damaligen Gefühle gleich wieder präsent. Es ist nicht so anonym wie bei den Alltagseinsätzen – wir haben vor Ort ganz viel Dankbarkeit und Freude erlebt, als wir den Menschen geholfen haben", so Greshake. Am Donnerstagmittag kehrten die Einsatzkräfte nach Angaben der Stadt nach Münster zurück – geschafft, aber gesund.