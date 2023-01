FH Münster will CO₂-Emissionen deutlich reduzieren

Die Fachhochschule (FH) Münster will einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die FH hat deshalb gemeinsam mit Mitarbeitern und Studierenden ein umfangreiches Maßnahmenkonzept erarbeitet.

Von Obstbäumen bis Fotovoltaikausbau: Mit vielfältigen Maßnahmen möchte die Fachhochschule (FH) Münster ihre CO₂-Emissionen bis 2030 deutlich reduzieren. Dafür hat ein Team der Hochschule um Klimaschutzmanagerin Marion Behrends einen Fahrplan aufgestellt. Wie FH-Kanzler Guido Brebaum in einer Pressemitteilung der Hochschule sagt, finden sich in dem Maßnahmenpaket „Ideen aller FH-Angehörigen“ wieder.

„Der fortschreitende Klimawandel gehört zu den drängendsten Herausforderungen der heutigen Zeit. An der FH Münster möchten wir unseren Beitrag zum Klimaschutz verstärken“, sagt Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter, Vizepräsidentin für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung. Die dafür beschlossenen Maßnahmen reichen von vegetarischem und veganem Catering für Hochschulveranstaltungen über den Ausbau von Fotovoltaik bis zu einem Pendlerportal für Mitfahrgelegenheiten auf dem Arbeitsweg. Außerdem möchte die FH Hochschulangehörige zu Klima-Scouts ausbilden.

Treibhausgas-Emissionen sollen knapp halbiert werden

Ausgangspunkt für das Klimaschutzkonzept war eine Situationsanalyse und Treibhausgas-Bilanz der FH für das Jahr 2019. „Unsere Treibhausgas-Emissionen von 14.236 Tonnen pro Jahr möchten wir bis 2030 auf 7.667 Tonnen pro Jahr reduzieren. Dabei orientieren wir uns an den Klimaschutzzielen des Landes NRW und haben kalkuliert, was wir an der FH Münster mit vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten realistisch umsetzen können“, erklärt Behrends.

Eine erste Aktion aus dem neuen Mobilitätskonzept ist das Bike-Sharing-Angebot „MünsterlandRad“. FH-Mitarbeiter können sich für die Wege zwischen den Standorten kostenfrei Fahrräder per App leihen.