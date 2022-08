Finanzämter stellen weiteres Personal ein

Die Finanzämter in NRW suchen aufgrund der Änderungen bei der Grundsteuer nach zusätzlichen Aushilfskräften. Den Bürgern sollen derweil zusätzliche digitale Informationen das Ausfüllen der Grundsteuer-Formulare erleichtern.

Die Umstellung der Grundsteuer sorgt für Personalbedarf bei den Finanzämtern in NRW.

Die Umsetzung der Grundsteuer-Reform in Nordrhein-Westfalen ist in vollem Gange. Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung beabsichtigt weitere 150 Aushilfskräfte zur Unterstützung der Grundstücksstellen bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform einzustellen. Zu den Aufgaben der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören u.a. die Erteilung von Auskünften an der Telefonhotline sowie die Datenerfassung im sogenannten Scanverfahren.

„Wir haben bereits vor einigen Wochen alle vorbereitenden Maßnahmen getroffen“, erklärt Thorsten Ludwig, Leiter des Finanzamts Münster-Außenstadt. „Ab sofort suchen wir weitere engagierte und zuverlässige Aushilfskräfte für unsere Grundstücksstellen. Damit können wir flexibler auf die Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Münster reagieren und gleichzeitig unsere Grundsteuer-Expertinnen und -Experten vor Ort entlasten“, so Ludwig weiter.

In den vergangenen Wochen haben die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen ihre Hilfsangebote zur Abgabe der Feststellungserklärung nach eigenen Angaben deutlich ausgebaut. Dazu gehöre die digitale Informationsplattform www.grundsteuer.nrw.de mit Erklär-Videos, ausführlichen Klick-für-Klick-Anleitungen sowie Check-Listen, die eine Übersicht der benötigten Daten liefern und Hinweise geben, wo diese zu finden sind.

„Unsere Info-Plattform ist die erste Anlaufstelle, um sich mit der Abgabe der Feststellungserklärung vertraut zu machen“, so Daniel Heck, Leiter des Finanzamts Münster-Innenstadt. Hier finde man Informationen und Unterstützung, etwa Erklär-Videos und Klick-Anleitungen, bei der Erstellung der Feststellungserklärung mit Elster.