Fleischerei Eschrich hat längst Kultstatus

Damit hat Fleischermeister Eschrich wohl nicht gerechnet. In den sozialen Medien gibt es unzählige Äußerungen des Bedauerns zur Schließung des Traditionsbetriebs. Und ehemalige Azubis kommentieren den Fachkräftemangel in der Branche.

Rainer Eschrich und Grazyna Stegel sind seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team in der Fleischerei Eschrich

Unsere Berichterstattung über die Schließung der Fleischerei Eschrich im Kreuzviertel zum Ende dieses Monats hat eine riesige Welle des Bedauerns mit entsprechenden Kommentaren bei Facebook ausgelöst. Es handelt sich um einen Traditions-Handwerksbetrieb mit Kultstatus, der Stammkunden mitunter über Jahrzehnte gebunden hat.

„Sehr traurig“, schreibt eine Leserin, „schon als Kind bin ich mit den Scheibchen Fleischwurst bei jedem Einkauf aufgewachsen – bis heute gibt es ,die’ (und nur ,die’) schlesischen Weißwürstchen zu Weihnachten und Silvester“.

„Kreuzviertel verödet“

Zu Wort melden sich auch ehemalige Auszubildende, die vor vielen Jahren bei Eschrich oder andernorts in der Fleischerei-Branche ihre Ausbildung absolviert haben und auf das Problem des Fachkräftemangels eingehen. „Ich habe 2012 meine Ausbildung abgeschlossen, und schon damals war die Zahl der Azubis (Münster und Kreis Steinfurt) an zwei Händen abzuzählen . . . Das Image des Berufs war schlecht und ist nicht besser geworden.“ Leider gebe es für Fleischfachverkäuferinnen und -fachverkäufer nicht einmal Handwerkslohn. „Wer hat da noch Lust, sich in den Verkauf zu stellen“, moniert eine andere Facebook-Kommentatorin.

Ein Einwand, den auch Rainer Eschrich mitunter zu hören bekommt. Dass er über Tarif bezahle, habe ihm allerdings trotzdem keine qualifizierten Fleischfachverkäuferinnen oder -verkäufer beschert, sagt er.

Viele Münsteranerinnen und Münsteraner trauern jedenfalls um das Ende „ihrer Fleischerei“, zum Teil wird auch die Sorge formuliert, dass „das Kreuzviertel verödet“. Münster verliere wieder ein Stück seines Gesichts, bedauert ein anderer Leser: „Gerade die inhabergeführten Geschäfte sind es doch, die den Charme einer Stadt ausmachen und nicht die auswechselbaren Filialisten“.