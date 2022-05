Forschen in der winzigen Welt der Nanotechnologie

„Wir kommen gleich an einen der saubersten Orte Münsters“, sagt der Nano-Strukturtechniker Dr. Johannes Kern, während er sich in den Schutzanzug zwängt, der ein Muss ist, wenn man sich den sogenannten Reinraum in der „Münster Nanofabrication Facility“ (MNF) an der Busso-Peus-Straße nähert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie