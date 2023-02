Das narbige Herz des BVB

Der 27-jährige Kevin Möllers lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Der ist die Ursache dafür, dass er schon mehrmals fast tot war. Doch Ärzte am UKM konnten ihm helfen: Mit einer OP konnte eine verstopfte Arterie in seiner Brust wieder geöffnet werden.

Kevin Möllers Herz schlägt für den BVB. Allerdings nicht so, wie es das sollte. Der 27-Jährige lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Der ist die Ursache dafür, dass er schon mehrmals fast tot war. Doch seine Ärzte am UKM haben mit einer ungewöhnlich nervenaufreibenden OP eine verstopfte Arterie in seiner Brust wieder geöffnet. Jetzt führt der Hammer ein komplett normales Leben, macht sechs Mal die Woche Sport und hofft, bald einen Job zu finden.

September 2022: Oberarzt Dr. Rudin Pistulli, Experte für Herzkranzgefäße, steht im Operationssaal und ist nicht bereit aufzugeben. Er manövriert durch die Leiste und Arme seines Patienten einen Draht zu einer verstopften linken Herzkranzarterie. Die sorgt immer wieder dafür, dass das Herz des Patienten nicht richtig versorgt wird. Ständig muss der junge Mann aus Hamm damit rechnen, dass sein Herz stehen bleibt.

So wie 2019: Der BVB-Fan ist auf dem Weg zu einem Arzt, als er bewusstlos zusammenbricht. Arbeiter von einer Baustelle beobachten den am Boden liegenden jungen Mann und machen alles richtig: Weil sie regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen teilgenommen haben, wissen sie, wie sie Möller reanimieren müssen. Zehn Minuten lang. Als die Sanitäter vor Ort eintreffen, übernehmen sie und müssen ihn weitere 40 Minuten wiederbeleben, bevor eine Maschine die Aufgabe für die letzten zehn Minuten erledigt. Eine Stunde hat sein Herz zu diesem Zeitpunkt nicht mehr selbstständig geschlagen.

Möllers Herz schlägt wieder

Trotzdem kämpft sich Möller ins Leben zurück: „Was die Bauarbeiter da geleistet haben, zeigt, was sich mit Erster Hilfe alles erreichen lässt“, sagt sein Arzt, der Kardiologie und Experte für erwachsene Patienten mit angeborenen Herzfehlern, Dr. Gerrit Kaleschke. „Das kann die Leute ins Leben zurückholen.“

Das ändert nichts daran, dass die Rückkehr mühsam ist: Möller liegt drei Tage im Koma und neun Tage auf der Intensivstation der Barbaraklinik in Hamm, bevor er auf eigenen Wunsch zu „seinen“ Ärzten am UKM gebracht wird. Dort können ihm Kardiologie, Rhythmologie und Herzchirurgie gemeinsam helfen.

Denen ist klar, dass der heute 27-Jährige durch die verstopfte Arterie nicht mehr belastbar ist. „Das hätte bei jeder Anstrengung wieder anfangen können“, sagt Pistulli. Deswegen implantieren sie ihm einen Defibrillator, der Möllers Herz bei einem erneuten Notfall einen elektrischen Schlag versetzt, damit es wieder zu schlagen beginnt.

„ So ein Herz lässt sich nicht beliebig oft operieren. “ Dr. Rudin Pistulli

Schwierige Behandlungen über Jahre hinweg

Denn das aktuelle Hauptproblem ist damit nicht gelöst: Von Geburt an hatte Möller mit einer Veränderung der Aortenklappe gelebt. Das hatte eine Ein­engung zur Folge, die etwa fünf Prozent aller angeborenen Herzfehler ausmacht. Seine Ärzte haben ihn deswegen bis zu seinem 18. Lebensjahr vier Mal operiert: als Einjährigen, als Dreijährigen, als Sechsjährigen und als 18-Jährigen. Als Erwachsenen hat ihn Kaleschke kennengelernt, nachdem ihm während Kindheit und Jugend die betroffene Herzklappe durch die der Lungenschlagader ausgetauscht wurde, die Klappe der Lungenschlagader gewechselt werden musste sowie zuletzt Bypässe und die Rekonstruktionen zweier weiterer Klappen notwendig waren. Zwischenzeitlich hatte Oberarzt Dr. Kaleschke per Katheter eine neue Herzklappe in die Lungenstrombahn implantiert. Die Operationen haben nicht nur auf Möllers Brust tiefe Narben hinterlassen. Auch im Inneren der Brust waren „die anatomischen Verhältnisse deswegen schwierig“, erklärt Pistulli.

Die Experten von der Uniklinik, Dr. Rudin Pistulli (links) und Dr. Gerrit Kaleschke , behandeln Kevin Möllers an seinem Herzen. Foto: Peter Leßmann

„Eine erneute Bypass-OP war nicht mehr möglich“, erklären die beiden Ärzte. Durch die Vernarbungen, die der Körper des Patienten danach gebildet hatte, hatte sich der Hauptstamm der linken Herzader verschlossen. „So ein Herz lässt sich nicht beliebig oft operieren“, erklärt Pistulli, warum eine offene Operation nicht mehr zur Debatte stand.

Deswegen hatten die Ärzte im UKM 2020 versucht, bei einem Kathetereingriff die Verstopfung zu beseitigen. Erfolglos. „Ein Gefäß, das Monate oder Jahre geschlossen ist, zu öffnen, erfordert viel Expertise und spezielles Material“, sagt Kaleschke. Die Prozedur gehört zu den schwierigsten Eingriffen im Herzfehlerlabor.

Wenn ein Herzkranzgefäß wie eine Koronararterie durch eine Herzkrankheit länger als drei Monate vollständig verschlossen ist, nennen Ärzte das einen CTO-Verschluss (chronic total occlusion). Dann übernehmen zwar andere Gefäße die Durchblutung des Herzens, aber nur in Teilen. Oft reicht das nur aus, damit das Herz den Körper im Ruhezustand mit Sauerstoff versorgen kann. Bei körperlicher Belastung kann es aber zu Problemen führen.

Sportliches Leben trotz OPs

So wie bei Möller: Der will nicht auf seinen Sport verzichten, läuft und macht Krafttraining. „Ich wusste, dass ich nicht so belastbar bin wie die anderen“, sagt er. Aber er nimmt das Risiko in Kauf. Der Sport hilft ihm, die Behandlungen in der Klinik gut zu überstehen. „Dass er willentlich daran festhält, trotz der Rückschläge Sport zu seinem Lebensinhalt macht und versucht, fit zu bleiben, ist schon außergewöhnlich“, sagt Pistulli. Er ist überrascht, so einen fitten Patienten zu treffen, obwohl er so schwere Operationen hinter sich hatte.

Möller freut sich darüber, muss aber auch damit rechnen, dass sein Herz beim Training nicht mitspielt. Genau das passiert. Im Juli 2022 bricht er wieder zusammen. Dieses Mal in seinem Fitnessstudio. Der Herzstillstand ist wegen des Defibrillators zwar weniger dramatisch, zwingt die Mediziner aber zu einem neuen Versuch, den Stau in der Brust ihres Patienten aufzulösen.

Erfolgreiche Millimeterarbeit am Herzen

Das niedrige Alter ihres Patienten spornt die Mediziner besonders an. Sie wollen ihm die Chance geben, noch alt zu werden. Und klopfen mit ihren Werkzeugen noch weiter an dem Verschluss an, an dem sie sonst schon aufgegeben hätten. Sie verbrauchen „bestimmt 20 Drähte“, mit denen sie einen Zugang in die Arterie frei zu bekommen versuchen. „Das ist ähnlich wie mit Tunnelarbeitern, die versuchen, sich an einer bestimmten Stelle zu treffen“, sagt der Oberarzt.

Nur dass das Gefäß drei oder vier Millimeter dick und 30 Millimeter lang ist – also in etwa so lang wie ein Streichholz – und dass er die Katheter, die bis zu drei Meter lang sind, über ein wackeliges Röntgenbild steuern muss. „So muss sich auch eine Everest-Expedition anfühlen“, wird Rudin Pistulli später sagen. Und dass ihn der Erfolg, als er doch einen Weg gefunden hat, „sehr berührt“ habe. Eine andere Möglichkeit habe es für Kevin Möller nicht mehr gegeben. „Wir sind glücklich, dass wir einem jungen, sportlichen Menschen helfen konnten,“ sagt er.