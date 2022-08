Experten vom UKM geben ihre Einschätzung

Die Symptome unterscheiden sich erheblich, treten einzeln oder zusammen mit anderen auf und dauern unterschiedlich lange an: beim Long-Covid-Syndrom mehr als vier Wochen, beim Post-Covid-Syndrom länger als zwölf Wochen. Und die Zahl der Fälle steigt: In der ersten Jahreshälfte 2021 wurden in Westfalen-Lippe bereits rund 22.000 Long- bzw. Post-Covid-Diagnosen gestellt.

Mit fortschreitender Dauer der Pandemie rückt das Thema Long-Covid immer mehr in den Vordergrund. Effektive Therapien werden gerade erst entwickelt. Die Verunsicherung bei Betroffenen ist groß. Nicht ohne Grund widmet sich die Premiere der neuen Online-Veranstaltungsreihe „Forschen & Heilen – der Talk“, einem gemeinsamen Angebot des Universitätsklinikums Münster (UKM) und der Zeitungsgruppe Münsterland, genau diesem gesellschaftlich hoch relevanten Thema.

Zukünftig wird dieses Format mit einem unterschiedlichen Schwerpunktthema vier Mal im Jahr parallel zum Erscheinungstermin der Beilage „Forschen & Heilen“ in der Tageszeitung veröffentlicht und durch Experten des UKM begleitet. Den Anfang machen der Klinikdirektor für Innere Medizin B, Professor Dr. med. Jonel Trebicka, und der Leiter des Funktionsbereichs Klinische Infektiologie/CED, Dr. med. Phil-Robin Tepasse. Im Gespräch mit der Chefredakteurin der Zeitungsgruppe Münsterland, Anne Eckrodt, erläutern die Ärzte Fragen zur Unterscheidung von Long-Covid und Post-Covid, den Einfluss der Impfung auf den Krankheitsverlauf oder die Risiken einer durchgemachten Infektion und geben Tipps, wer der richtige Ansprechpartner für Betroffene ist und welche Therapiemöglichkeiten es derzeit gibt.

Zu sehen und zu hören ist die erste Ausgabe von „Forschen & Heilen – der Talk“ ab dem 27. August ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Westfälischen Nachrichten.