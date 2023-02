Leben mit Leberzirrhose

Mythen können hartnäckig sein. Leberzirrhose? Das hat doch mit Alkohol zu tun. Oder könnte es auch ganz anders sein? Professor Jonel Trebicka hat sich vorgenommen, mit überkommenen Vorurteilen rund um Lebererkrankungen aufzuräumen. „Die Leber gehört in die Mitte der Gesellschaft, genau wie die Patienten“, ist sein Ansatz.

Zum Lachen ist Thorben Wendel wahrlich nicht zumute. Aber wenn er mit Professor Trebicka vom Leberzentrum des Universitätsklinikums Münster (UKM) über den Umgang mit seiner Lebererkrankung spricht, huscht doch ein Lächeln über sein Gesicht. „Menschen mit Lebererkrankungen sind keine Patienten zweiter Klasse. Sie haben es verdient, dass sie umfänglich beraten und bestens behandelt werden“, sagt Trebicka mit Nachdruck. Es müsse endlich Schluss sein mit alten Mythen rund um die möglichen Ursachen von Lebererkrankungen, fordert der Direktor der Medizinischen Klinik B am UKM. „Noch immer denken die meisten Menschen, wenn sie von der Leberzirrhose hören, da sei sicher Alkoholmissbrauch im Spiel. Die anderen Krankheitsursachen sind den wenigsten bekannt. Für die Betroffenen ist das eine nur schwer zu ertragende Situation. Viele Patienten berichten mir von indirekten Schuldzuweisungen in ihrer Umgebung. Selbst in der Medizin wird die Leber gerne gemieden. Mein Eindruck ist, das ist wie ein heißes Eisen, das niemand gerne anfassen möchte“, findet Trebicka. Er hat Forschung und Behandlung von Lebererkrankungen zu seinem Thema gemacht. „Wir müssen offen über die Leber sprechen“, fordert er. Die Patientinnen und Patienten schätzen das große Engagement von Professor Trebicka und seinen Kollegen im Leberzentrum des UKM sehr.

„Es tut gut, dass die Ärzte am UKM uns als Patienten mit Leberschädigungen ernst nehmen und für uns kämpfen“, sagt Thorben Wendel. „Das habe ich auch schon ganz anders erlebt.“ Die Krankengeschichte des 32-jährigen Personalers aus Wadersloh begann mit unspezifischen Symptomen. „Als Jugendlicher bekam ich regelmäßig unerklärliche Fieberschübe“, schildert er. „Der Hausarzt konnte nichts feststellen und wies mich ins Krankenhaus ein, aber auch da waren die Ärzte ratlos.“ Die Fieberphasen häuften sich, alle Diagnose- und davon abgeleiteten Behandlungsversuche brachten für den damals erst 15-Jährigen keine Besserung. „In der Folge war ich ständig mit hohem Fieber wieder im Kreiskrankenhaus, aber alle Untersuchungen brachten keine Ergebnisse“, erzählt Wendel. Mit Freunden etwas unternehmen, Partys und andere Freizeitaktivitäten – das kam für ihn nicht infrage. „Ich war einfach nur müde und konnte auch nichts wirklich planen“, erinnert sich Wendel an eine Zeit, die ihn auch psychisch stark belastet hat. „Wenn die Ärzte sagen, dass es offenbar keine Ursachen für die Beschwerden gibt, dann bist du ein hoffnungsloser Fall. Das ist schon zum Verzweifeln“, sagt Wendel. Vielfach fühlte er sich mit seiner körperlichen Abgeschlagenheit und Müdigkeit nicht ernst genommen. Eine mögliche Erkrankung der Leber als Ursache der körperlichen Schwäche zog zu der Zeit niemand in Erwägung. Eine Wendung brachte erst die Einweisung in die Uniklinik Münster.

„Anfang 2012 kam ich in die Uniklinik nach Münster und schon kurze Zeit später erhielt ich die Diagnose: Autoimmunhepatitis“, blickt Wendel zurück. Die Autoimmunhepatitis ist eine seltene Erkrankung der Leber. Das eigene Immunsystem greift dabei die Leberzellen an. Das führt zur Entzündung der Leber (Hepatitis). Die Erkrankung ist mit entsprechenden Medikamenten gut behandelbar, wenn schnell mit der Therapie begonnen wird. Die Zeit spielt eine entscheidende Rolle: Wenn die Erkrankung erst spät erkannt wird, kann sie – wie bei Thorben Wendel – zu einer Leberzirrhose führen. Für Thorben Wendel wurde am UKM direkt individuell ein Behandlungsplan mit Medikamenten aufgestellt. „Das Fieber war dann schnell Geschichte“, sagt Wendel. Es ging ihm deutlich besser. Weil aber seine Leber über die lange Zeit schon deutlich geschädigt war, hat sich inzwischen seine körperliche Verfassung wieder verschlechtert.

Seine Hoffnung ist nun eine Lebertransplantation am UKM. Den Alltag bestimmt weitgehend seine Erkrankung, ein normales Arbeitsleben ist derzeit nicht möglich. Was ihn neben der Krankheit selbst belastet, ist die Wahrnehmung von Lebererkrankungen in der Öffentlichkeit. „Immer wieder merke ich, dass viele Menschen eine Leberzirrhose direkt mit übermäßigem Alkoholkonsum verbinden und wir als Betroffene sofort abgestempelt werden“, sagt Wendel. „Deshalb möchte ich meine Geschichte öffentlich erzählen. Es ist viel zu wenig bekannt, dass eine Leberschädigung auch ganz andere Ursachen haben kann.“

Dem kann Professor Trebicka nur zustimmen. Ursache für eine langsame Zerstörung des Lebergewebes können auch chronische Erkrankungen oder Leberbeteiligung anderer Grunderkrankungen sein. „Die Leber gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wir müssen offen darüber reden, Ängste nehmen und Chancen sehen“, sagt Trebicka und fügt noch einen weiteren Aspekt hinzu. „Wenn eine Leberschädigung nur mit Alkoholmissbrauch in Zusammenhang gesehen wird, dann gibt es eine große Zurückhaltung, eine Erkrankung der Leber bei unklaren Symptomen in Betracht zu ziehen“, erklärt Jonel Trebicka. Genau das sei gefährlich für die Patientinnen und Patienten, bei denen erst spät eine entsprechende Diagnose gestellt wird. „Die Leber ist lebenswichtig“, betont Trebicka. Sie ist das zentrale Organ des Stoffwechsels im menschlichen Körper. Sie steuert den Fett-, Zucker- und Eisenstoffwechsel und ist unverzichtbar bei der Entgiftung. Deshalb ist das Ziel der Behandlung von gutartigen, entzündlichen und bösartigen Lebererkrankungen, die Organfunktion zu erhalten.