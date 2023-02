Lebensmotor Herz: Risiken rechtzeitig erkennen und erfolgreich behandeln

Mit Prof. Dr. Holger Reinecke, Direktor der Klinik für Kardiologie I und Leiter des neuen Herzzentrums am UKM, und Univ.-Prof. Sven Martens, Direktor der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie, spricht Anne Eckrodt, Chefredakteurin der Zeitungsgruppe Münsterland, über typische Herzerkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Welche Probleme können am Herzen auftreten? Was sind typische Warnsignale, sodass ich zum Arzt gehen sollte? Tun gesunde Menschen tatsächlich bewusst etwas für ihre Herzgesundheit? Oder viel mehr noch: Sind es ausreichend Menschen, die rein präventiv aktiv sind? In oder ab welchem Alter sollte man sein Herz besonders im Blick haben und in welcher Phase des Lebens kommt das Herz am häufigsten aus dem Tritt? Im Medizin-Talk werden diese, aber auch weitere Fragen von den Experten beantwortet. Darunter auch Leserfragen, die im Vorfeld eingesendet wurden.

Zu sehen und zu hören ist die dritte Ausgabe von „Forschen & Heilen – Der Talk“ auf dem YouTube-Kanal der Westfälischen Nachrichten. Die nächste Ausgabe folgt im Mai 2023 – wieder parallel zur Veröffentlichung der „Forschen & Heilen“ in Papierform.