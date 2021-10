Fortschritt auf einer der Baustellen

Gesamtschul-Entwicklung in Münster

Münster

In Münster fehlen jedes Jahr über 200 Plätze an Gesamtschulen. Die Stadt kämpft momentan an zwei Fronten, um den Bedarf besser decken zu können. Immerhin auf einer Gesamtschul-Baustelle mehren sich Zeichen der Hoffnung.

Von Karin Völker