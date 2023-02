Bilder, die ans Herz gehen

Ukrainischer Alltag in bewegenden Bildern: Künstler Thomas Nufer hat die ersten Fotos für seine Kunstaktion „Wie geht es dir, Winnyzja?“ aus dem Kriegsgebiet erhalten. Das Material ermöglicht einen einmaligen Einblick.

Die ersten Bilder aus Winnyzja sind angekommen. „Sie sind sehr bewegend, zum Teil herzzerreißend“, sagt Thomas Nufer.

Der Künstler bekommt Bilder und Videos von Ukrainerinnen und Ukrainern infolge eines Aufrufs für die Kunstaktion „Wie geht es dir, Winnyzja?“ zugeschickt. Dabei rief der Aktionskünstler die Menschen in Münsters Partnerstadt dazu auf, am 24. Februar, dem Jahrestag des Kriegsbeginns, ihren Alltag in Bildern festzuhalten.

Bilder werden von ukrainischen Behörden geprüft

Nach einer Prüfung des Materials auf kriegssensible Inhalte durch ukrainische Behörden bekam Nufer am Jahrestag die ersten Bilder. Doch es waren zunächst wenige Fotos, die auf der Webseite winnytsia.life veröffentlicht werden konnten. „Am Freitag war das Netz in Winnyzja zusammengebrochen“, erklärt Nufer. Jetzt trudelt aber immer mehr Material bei Nufer ein – bis Montagmittag bekam er 500 Bilder, die er nun sichtet, auf der Homepage veröffentlicht und für besondere Anlässe kuratiert.

Ein Soldat mit seiner Tochter auf dem Arm, ein zerstörtes Büro, Menschen beim Schachspielen, ein Junge mit Gewehr oder einfach Menschen beim Kochen – die Bilder zeigen die normalen und unnormalen Szenen des Alltags im Kriegsgebiet.

Gezeigt werden die Bilder unter anderem beim Ukraine-Abend der Europa-Union im Rathausfestsaal (28. Februar) und am 9. März bei einem Infoabend zur Partnerschaft zwischen Münster und Winnyjza.

Hilfe für Winnyjza

Mit der Aktion soll der münsterischen Partnerstadt Winnizja außerdem geholfen werden. Unternehmen und Privatpersonen können Pate der Aktion werden und auf diese Weise für die Anschaffung von medizinischem Gerät für Winnyzja spenden.

Wer die Aktion unterstützen möchte, meldet sich beim Träger „Eine Welt Forum“ per E-Mail an eineweltforum-muenster@­mailbox.org.