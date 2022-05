Der Müllsammler auf dem Kran: Was bislang bekannt ist

Eine kuriose Geschichte sorgt seit vielen Tagen für Gesprächsstoff im Münsterland: Ein Mann aus Münster ist am vergangenen Mittwoch auf einen 40 Meter hohen Baukran in Münster geklettert. Am Montagabend harrte er noch immer dort oben aus – und den versammelten Einsatzkräften blieb nichts anderes übrig, als von unten zuzuschauen und zu hoffen, dass er keine Gegenstände herunterwirft – und irgendwann wieder runterkommt. Doch am Montagabend zeichnete sich das zunächst nicht ab. Im Gegenteil: Die Polizei erhielt Hinweise, er wolle weiter oben bleiben.

