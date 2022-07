Fachkräftemangel schränkt Schwimmbetrieb ein

Schwimmbäder in Münster

Münster

Die städtischen Freibäder sind in diesem Sommer sehr beliebt – die Badegäste strömen, und das Personal reicht, um den Betrieb zu gewährleisten. Wer aber auch im Herbst und im Winter in Münster schwimmen will, muss sich womöglich auf Einschränkungen einstellen.

Von Karin Völker