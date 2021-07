Hilfe ist nach der Flutkatastrophe wichtiger denn je, aber sie muss auch sinnvoll sein. Der münsterische Karnevalist Uwe Koch war am Wochenende mit seinem Freund Benedikt Berger in Hagen im Einsatz - ehrenamtlich und mit schwerem Gerät.

Wer ein solches Gerät mitbringt, der kann sich in einer Hochwasserregion sehr nützlich machen: Benedikt Berger und der bekannte münsterische Karnevalist Uwe Koch pumpten am vergangenen Samstag ein großes Kaufhaus in Hagen leer.

Hätte noch vor einer Woche jemand zu Dr. Uwe Koch gesagt, er werde am Wochenende die Volme-Galerie in Hagen leerpumpen, Koch hätte ihn für verrückt erklärt. Aber in der vergangenen Woche sah die Welt auch noch ganz anders aus, und die Menschen in Hagen – wie auch an vielen anderen Orten – hatten noch keine Ahnung von der Katastrophe, die da über sie hereinbrechen sollte.