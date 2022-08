Initiative vereint WGs und Geflüchtete

Die Initiative „Zusammenleben Willkommen“ führt Geflüchtete und Wohnraumgebende zusammen, um ein gemeinsames Wohnen zu ermöglichen. Die Freiwilligen und Ehrenamtlichen suchen noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter – sowie ein in Münster rares Gut.

Menschen, die ein Zimmer über haben, mit Geflüchteten zusammenbringen, um ein gemeinsames Wohnen zu ermöglichen – das ist das Ziel der Initiative „Zusammenleben Willkommen“. Die gibt es schon seit 2014. Dem Gründungsort Berlin folgten weitere Lokalgruppen in ganz Deutschland. Seit Anfang 2021 auch in Münster – wo das Projekt gerade so richtig anläuft.