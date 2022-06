Freude am Sport ist das Wichtigste

Nach einer Pause ist der BASF-Schultriathlon wieder am Start. Drei Jahre hatte die Veranstaltung pausieren müssen. Rund 400 Grundschüler aus dem gesamten Stadtgebiet nahmen am Mittwochmorgen teil.

Rund 400 Schülerinnen und Schülern von elf Grundschulen aus dem gesamten Stadtgebiet nahmen an der Schulveranstaltung in der Hohen Ward teil.

Der knallgelbe US-amerikanische Schulbus auf dem Parkplatz Hohe Ward ist nicht zu übersehen. Dahinter stehen die zwei roten Doppeldeckerbusse, die regelmäßig durch die Innenstadt cruisen. Mit diesen – zugegeben coolen – Bussen wurden Mädchen und Jungen, die an dem Grundschul-Triathlon am Hiltruper See teilnehmen, von den Grundschulen in der Innenstadt nach Hiltrup transportiert.