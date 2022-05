Freudig Böllern wie die Landsknechte

Landsknechte waren wenig zimperlich. Nur aus einem Grund erinnert man sich gerne an sie: Sie konnten prima böllern.

Neuer Verein will an die Zeit des Westfälischen Friedens erinnern

Die „Kanonier- und Böllerschützen Münster“ möchten die Tradition des Böllerschießens und des Landsknechtwesens aufrechterhalten und spektakulär-lautstark darstellen. Ähnlich wie es um die Zeit des Westfälischen Friedens von 1648 zuging, als in den Abendstunden des 24. Oktober mit Knall und Rauch den Bürgern der ersehnte Frieden unüberhörbar verkündet wurde.

Jetzt konnte der frisch gewählte Vorsitzende Christian Möller – zwar ohne Böllerschüsse, dafür aber mit großer Freude – in seinem Garten an der Lüdinghauser Straße die Vereinsgründung offiziell beurkunden. Sechs lange Jahre reifte die Idee, die Tradition und Brauchtumspflege der Landsknechte aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wieder sicht- und hörbar zu machen. Zuletzt machte die Corona-Pandemie den 13 Akteuren einen Strich durch die Rechnung.

Keine kriegerische Absicht

„Das Böllern mit Schwarzpulver stellte schon im Mittelalter keine kriegerische Absicht da, sondern sollte in Form von Salutschüssen hohe Würdenträger und Adelsleute den Bürgern ankündigen. Auch bei Hochzeiten, kirchlichen Feiertagen und Beisetzungen wurde gern geböllert“, so Möller.

Genau das will der junge Verein, der sich ganz offiziell ­„1. Kanonier und Böllerschützen Münster 2016“ nennt, auch wieder zelebrieren. „In unseren historischen Kluften werden wir bei Stadtfesten, Mittelaltermärkten und natürlich überall dort, wo man uns sehen will, auftreten“, kündigte Möller an.

Ausgestattet mit zwei Handböller-Vorderladern wollen sich die Schützen in Szene setzen, Beim Stadtfest und bei einem Mittelaltertreffen im Mühlenhof will man in Erscheinung treten.

Ein dreifach-kräftiges „Kabumm“

Mit einem dreifach-kräftigen „Kabumm“ wurde Christian Möller einstimmig als Oberst ins Amt eingeführt, ihm zur Seite stehen im Vorstand Hauptmann Jürgen Möller und Pfennigmeister Andreas Guderian. Nachdem alle behördlichen Auflagen erfüllt und die Prüfungen nach dem Sprengstoffgesetz zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen abgelegt sind, kann gestartet werden.

Angestrebt werden auch die Mitgliedschaft im Stadtschützenbund und Auftritte bei Schützenfesten (Kontakt:

0251/79 65 99 oder 0157/ 84 53 05 81).