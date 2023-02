„Freunde Mühlhausens“ mit dem Knabbelorden geehrt

Der Verein „Freunde Mühlhausens“ mit seinem Vorsitzenden Dr. Rüdiger Holtmann und dessen Stellvertreter Ingo Schulte ist am Freitagabend mit dem Knabbelorden der Narrenzunft vom Zwinger ausgezeichnet worden.

„Mauer und Stacheldraht trennten Deutsche von Deutschen. Aber Mauern und Stacheldraht können nicht verhindern, dass Menschen sich auf beiden Seiten Gedanken über diese Situation machen. Und so kam es, dass Menschen aus Münster und Mühlhausen versucht haben, Bande zu knüpfen“, meinte Laudator Robert Erpenstein über das Engagement der Münsteraner mit ihrer Partnerstadt in Thüringen. „Aus zarten Banden wurde nach dem Fall der Mauer ein festes Band zwischen Münster und Mühlhausen, welches von den Bürgern beider Städte getragen wird“, so Erpenstein.

Vertreter vieler Karnevalsgesellschaften bereicherten heute nicht nur durch gegenseitige Besuche und Teilnahmen beispielsweise an der berühmten Kirmes in Mühlhausen die Partnerschaft. Erpenstein: „Die Arbeit im Verein ist wie der Karneval, ehrlich und bodenständig. Halt westfälisch. Und was liegt da näher, als diesen Verein mit dem Tatar des Münsterlandes, den Knabbeln, zu ehren?“

Die Zwinger-Narren präsentierten in einer vierstündigen Galasitzung im Paohlbürgerhof auch ihre neuen Lieder, Highlights waren neben dem Prinzenbesuch und den Auftritten von Tanzgruppen auch die Präsentation der Vadruper Fanfaren und die „Ewald Aalhorn Show“ mit Stephan Rodefeld.

Knabbelorden 2023 für die „Freunde Mühlhausens" Der Verein „Freunde Mühlhausens" ist am Freitagabend mit dem Knabbelorden der Narrenzunft vom Zwinger ausgezeichnet worden. Foto: Helmut P. Etzkorn

Zwinger-Präsident Dirk Ogriseck: „Wir haben mit den Freunden Mühlhausens eine Kooperation geehrt, die sich um Münster und das gemeinsame Deutschland verdient gemacht hat.“ Der Freundeskreis Mühlhausen gefiel schließlich in einer kleinen „Zeitreise“ auf der Bühne, die verdeutlichte, wie beide Städte vor und nach der Grenzöffnung zueinandergefunden haben.