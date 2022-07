"Fridays for Future" radeln für das Klima

Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von "Fridays for Future" rufen am Freitag (15. Juli) wieder zu einer Demo für den Klimaschutz auf. Mit einer Fahrraddemo wollen sie auf die Bedeutung des 1,5-Grad-Ziels hinweisen.

Am Freitag (15. Juli) geht „Fridays for Future“ wieder im Rahmen einer Fahrraddemonstration auf die Straße. Auch in diesem Sommer zeige sich wieder: Den Klimawandel aufzuhalten sei relevanter denn je, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fahrraddemo werde über eine knapp 8,5 Kilometer lange Route vom Domplatz durch die Stadt geführt.

Ziel sei es hierbei, ein Zeichen zu setzen für den Klimaschutz, ohne den zukünftige Klimakatastrophen nicht verhindert werden könnten, heißt es in der Ankündigung.

"Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels wichtiger denn je"

„Mit den derzeitigen Hitzewellen zeigt sich die Aktualität des Problems, dessen Folgen jetzt schon für uns alle spürbar werden. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ist wichtiger denn je. Deswegen demonstrieren wir weiter, damit die Politik endlich ihren Kurs wechselt zu wirklicher Konsequenz in Sachen Klima- und Umweltschutz“, erklärt Vincent Heitzer von Fridays for Future Münster.

Der Demonstrationszug startet am Freitag um 15.30 Uhr am Domplatz.