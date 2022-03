Ronja Maltzahn: „Ich schneide mir die Dreadlocks nicht ab“

Foto:

Zweifelsohne: Wer eine Musikerin wegen ihrer „Dreadlocks“ auslädt, macht sich angreifbar. Mag die Frisur in der entsprechenden Szene Gegenstand von Debatten sein – ihre Trägerin will überhaupt nicht ausgrenzen. Es trifft die Falsche. Wenn man auf die Botschaften nicht mehr reagiert, steht man leicht unter Verdacht, das zu erzeugen, was man eigentlich verhindern will: Ausgrenzung aufgrund von äußeren Zuschreibungen. Wer sensibler mit Fragen kultureller Identität umgehen will, muss vor allem einen anderen Stil pflegen.



Das ist besonders schade, weil das Anliegen sehr wichtig und die öffentliche Empörung über Missstände richtig ist. Die Geschichte von kultureller Aneignung in der Popmusik ist lang. Blues, Rock’n’roll, Jazz und Hip-Hop wurden von Minderheiten in den USA begründet – und sind gerade auch das Ergebnis der musikalischen Verarbeitung von Unterdrückung und Leid.



Angehörige der „Mehrheitskultur“ profitierten von diesen Megatrends – zumeist ohne Strukturen zu ändern oder sie zu reflektieren. Das muss sich ändern. Es ist mit Sicherheit rassistisch, wie Musiker mit einer anderen Hautfarbe unter dem Vorzeichen einer scheinbar liberalen Popkultur auch in Deutschland lange als lächerliche Exoten abgestempelt wurden. Was harmlos gemeint ist, kommt bei Betroffenen oft wie eine Ohrfeige an.



Die Zeit ist reif für respektvolle Debatten, eine neue Diskussionskultur – die alle mitnimmt. | Von Claudia Kramer-Santel