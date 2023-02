Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine: Der Prinzipalmarkt in gelb und blau

Der Prinzipalmarkt war am Freitagnachmittag weitgehend in der Hand ukrainischer Frauen. In vielen Redebeiträgen wurde der russische Angriff auf ihre Heimat scharf kritisiert. An der Friedenskette nahm die Ukrainische Gemeinde aber nicht teil

Münster erlebte am Freitag einen hoch emotionalen, tief bewegenden Moment. Aber dieser Moment war nicht um 16 Uhr, als die Menschenkette zwischen den Friedensälen von Münster und Osnabrück geschlossen wurde. Selbst in der münsterischen Altstadt, für die sehr viele Anmeldungen vorlagen, waren die Lücken unübersehbar.

Nein, der eigentliche Gänsehautmoment ereignete sich knapp 30 Minuten vorher, als sich deutlich mehr als 100 Ukrainerinnen und Ukrainer (weitaus mehr Frauen als Männer) vor dem Rathaus versammelten. Olga Stromberger von der Ukrainischen Gemeinde fragte in die Runde, wer in Sorge um Angehörige sei, die als Soldaten kämpfen, oder wer Tote zu beklagen habe. Dutzende Hände gingen in die Höhe, es wurde still, viele Menschen auf dem Platz hatten Tränen in den Augen.

Gleich zwei Ukraine-Veranstaltungen

Aus Anlass des ersten Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine fanden in Münsters guter Stube gleich zwei große Veranstaltungen statt, die sich zeitlich nicht ins Gehege kamen, aber inhaltlich einander doch fremd blieben. Zum einen die Solidaritätskundgebung, zu der unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker und die CDU eingeladen hatten. Auf der anderen Seite die von den Friedensinitiativen in Münster und Osnabrück initiierte Friedenskette.

Als die Kundgebung um kurz vor 16 Uhr unterbrochen wurde, bat Mark Dingerkus von der Friedensinitiative die versammelten Ukrainer, sich in die Friedenskette einzureihen. „Das wäre doch ein tolles Zeichen.“ Doch die Ukrainer lehnten ab. Wiederholt hatten sie im Vorfeld erklärt, dass sie sich mit dem Titel der Kette – „Peace now!“ – nicht identifizieren könnten.

„Putin – Aggressor und Kriegsverbrecher“

Ohnehin waren die unterschiedlichen Gefühlslagen auf dem Prinzipalmarkt deutlich zu spüren. Während der Solidaritätskundgebung hing vor dem Rathaus ein großes Banner der Gesellschaft für bedrohte Völker mit dem Slogan „Putin – Aggressor und Kriegsverbrecher“. Als die Friedenskette kam, wurde es abgehängt.

Kommentar: Großer Spagat Foto: Eine einfache Beobachtung genügt, um die ganze Ambivalenz dieses Jahrestages zu dokumentieren. Nahe der Lambertikirche hatte die Deutsche Friedensgesellschaft ihren Stand aufgebaut. „Frieden schaffen ohne Waffen“ war dort auf einem riesigen Banner zu lesen. 100 Meter davon entfernt lief ein Demonstrant vor dem Rathaus umher. Er hielt ein Schild in der Hand, auf dem stand: „Gegen Putin helfen nur Panzer.“



Angesichts dieser Diskrepanz mühten sich die Organisatoren der Friedenskette mit großem Engagement, buchstäblich eine Verbindung zu schaffen. Aber es gelang ihnen nur teilweise. Auch das schlechte Wetter mag mit dazu beigetragen haben, dass sich viele zwar angemeldet haben, dann aber nicht gekommen sind. Die vielen ukrainischen Frauen auf dem Prinzipalmarkt indes ließen sich vom Regen nicht abhalten. | Von Klaus Baumeister ...

Zu Wort kam bei der Kundgebung auch die Historikerin und Politikerin Rita Zimmermann. Sie berichtete von ihrem Cousin, der als Soldat für die Ukraine in Mariupol gekämpft hatte. Immer wieder forderte sie Deutschland auf, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen. „Frieden gibt es nur mit einer freien Ukraine.“

Auch Olga Stromberger ließ in ihrer Ansprache sehr pa­triotische Töne anklingen. Mehrfach bezeichnete sie die ukrainischen Soldaten als Helden. „Sie wissen, dass sie sterben können, aber sie wollen ihre Kinder und Eltern schützen.“ Stromberger verwahrte sich gegen allgemeine Appelle zum sofortigen Waffenstillstand: „Den Krieg können nicht diejenigen beenden, die angegriffen wurden.“

Weihbischof warnt vorm Wegschauen

Selbstkritische Worte an die Adresse der auf dem Prinzipalmarkt versammelten Deutschen richtete Weihbischof Stefan Zekorn. Er erinnerte an das Versagen der Politik, als Russland 2014 die ukrainische Krim besetzte. „Damals haben wir weggeschaut. Das darf uns nicht wieder passieren.“

Kundgebung zum Jahrestag des Ukraine-Krieges Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat am Freitagnachmittag zusammen mit Ukrainerinnen und Ukrainern eine Kundgebung vor dem historischen Rathaus abgehalten. Foto: Matthias Ahlke Geschätzt 250 Menschen kamen vor das historische Rathaus. Foto: Pjer Biederstädt Auf der Rathaus-Treppe zündeten mehrere Ukrainer Kerzen für Hinterbliebene an. Foto: Pjer Biederstädt Auf der Kundgebung wurden mehrere Wortbeiträge gehalten. Foto: Pjer Biederstädt Unter anderem sagte Weihbischof Martin Zekorn: „Wir sehen euer Leid. Wir haben 2014 nicht hingeschaut. Das darf nicht wieder passieren.“ Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen von der Kundgebung.. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen von der Kundgebung. Foto: Matthias Ahlke

Als sich gegen 16.15 Uhr die Friedenskette wieder auflöste, bewertete Mark Dingerkus die Aktion trotz der Lücken als Erflog. „Es kommt auf das Zeichen an.“ Das schlechte Wetter habe viele davon abgehalten, zur Friedenskette zu kommen. Ganz abgesehen davon habe es auch sehr gut frequentierte Streckenabschnitte gegeben.