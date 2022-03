Friedenskundgebung mit Missklängen

Protest gegen den Krieg in der Ukraine

Münster

Bei einer Friedenskundgebung auf dem Prinzipalmarkt forderten Veranstalter und Teilnehmer am Samstag, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Es gab allerdings unterschiedliche Sichtweisen darauf, wie das funktionieren kann und was der Westen aktuell unternehmen muss.

Von Björn Meyer