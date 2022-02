Früh wie selten: Kraniche kehren zurück

Viele Münsteraner trauten am Mittwochabend ihren Ohren und beim anschließenden Blick gen Himmel auch ihren Augen nicht: Hunderte Kraniche zogen über die Stadt hinweg – in Richtung Norden! Dabei waren erst Anfang Januar die letzten Schwärme auf dem Weg in ihre Winterquartiere in südlichen Gefilden gesichtet worden.

