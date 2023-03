Für die Küche und fürs Leben: Tipps vom Sternekoch

Ein beherzter Klopfer aus dem Handgelenk und aus einem Ausstecher fällt ein Sahneherz. „Warum klappt das denn auf dem Teller? Ich krieg' die Krise.“ Antonius Wacker von der Gesamtschule Münster Mitte steht sichtlich unter Druck. Kurz vor dem Servieren funktioniert der Trick, den Tobias Sudhoff ihm eben gezeigt hat, natürlich nur auf dem Versuchs- und nicht auf dem Präsentierteller.

Drei Gänge haben Schülerinnen und Schüler der Gesamt- und Primusschulen gezaubert. Bei Vor- und Nachspeise konnten sie wählen, die gefüllte Paprika mit Couscous und Schafskäse nebst Feldsalat mit Granatapfelkernen war für alle vier Teams Pflicht. Das Motto: „Love is in the air“, Liebe geht schließlich durch den Magen.

Liebevoll angerichtet: Auch die Tischdeko und Menügestaltung war Teil des Wettbewerbs. Kochwettbewerb der Gesamtschulen Foto: Robin Gerke

Sternekoch Tobias Sudhoff gibt Tipps

Sternekoch Tobias Sudhoff ist am Dienstag Teil der Jury, die den Teilnehmern des Kochwettbewerbs durchaus kritisches Feedback gibt. „Die Himbeerkerne stören“, sagt Sudhoff über ein Dessert. Den durchaus berechtigten Konter aus der Schülergruppe, dass es beim Wettbewerb ja um Nachhaltigkeit gehe und die Kerne nicht im Müll landen sollten, pariert er mit einem Tipp: Die Kerne rösten und als eigenständiges Element sehen. Aber nicht nur für die Küche gibt es Ratschläge, die Jugendlichen lernen auch fürs Leben: „Wenn du mir erklären musst, was man auf dem Teller sieht, dann habe ich es wohl nicht gesehen. Deiner Liebsten kannst du auch nicht irgendwann sagen 'Was ich da gesagt habe, habe ich doch so und so gemeint', oder?“, kommentiert Sudhoff Parmesan-Herzen ist, die zwar lecker sind, optisch aber nicht auf ganzer Linie überzeugen.

Der Sieger: Das Team der Mathilde-Anneke-Gesamtschule

Das Team der Mathilde-Anneke-Gesamtschule ging als Sieger aus dem Wettbewerb hervor, der künftig jährlich stattfinden soll. Sie hätten besonders viel Mut und Kreativität bewiesen, die Jury betonte aber, dass die Entscheidung sehr knapp gewesen sei. In jeden Team gab es Dinge, die besonderes Lob ernteten, alle bewiesen Teamgeist und trotz Hitze und Zeitdruck war die Atmosphäre in der Küche der Gesamtschule Mitte stets harmonisch.

Die Teams der Gesamtschule Münster Mitte (r.), Friedensschule, Mathilde Anneke Schule und Primusschule (im Uhrzeigersinn) Foto: Robin Gerke

Bezirksbürgermeister Dr. Stephan Nonhoff wirbt in seiner Ansprache für Wertschätzung der praktischen Fächer - gerade in Zeiten von ChatGPT und künstlicher Intelligenz könne sich die Theorie eine Scheibe von Fächern wie Hauswirtschaft abschneiden. „Ich hätte mir Hauswirtschaft als Fach wirklich gewünscht. Stattdessen musste ich mich mit Latein rumschlagen.“