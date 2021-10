Fünf Jahre und sechs Monate Haft für Kinderhauser Dealer

Zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten sowie anschließender Unterbringung in einer Erziehungsanstalt ist ein 23-jähriger Münsteraner am Mittwoch vor dem Landgericht verurteilt worden. Ihm war ein massiver Handel mit Marihuana in elf Fällen vorgeworfen worden. Zugute kam dem jungen Mann sein verspätetes Geständnis vor Gericht, so der Richter in seiner Urteilsverkündigung.

