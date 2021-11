Für die Prinzengarde gilt 2G im Karneval

Karneval trotz Corona – aber nur für Geimpfte und Genesene: Wer am 11.11. im Rathaus mitfeiern möchte, sollte die entsprechenden Nachweise mitbringen.

Sessionsstart am 11.11.

Dass die Prinzengarde vorangeht, ist im Karneval keine neue Beobachtung. Diesmal macht sie es aus guten Gründen bei den Impfnachweisen, um den Coronaschutz zu gewährleisten. Planungsmarschall Andreas Koch hat die Mitglieder der Prinzengarde und des Fördervereins wenige Tage vor dem Sessionsstart am 11.11. darüber informiert, dass für die Mitfahrt zu den vielen Karnevalsveranstaltungen für die ehemaligen Prinzen im Narren-Bus die 2G-Regel gilt. „Nur geimpfte und genesene Personen können mitfahren“, sagt Koch. Das gilt auch für die Mitglieder der Prinzenfanfare und der Stadtwache. Grund: Bei fast allen Saalveranstaltungen der Session 2021/22 würde die 2G-Regel gelten.

Rededuell mit Markus Lewe

Nachdem die vergangene Session wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden musste, wird sich der aktuelle Prinz in Lauerstellung, Mario Engbers, am kommenden Donnerstag im Rathaus vorstellen. Dort wird um 11.11 Uhr das erste Rededuell mit Oberbürgermeister Markus Lewe erwartet. Und auch dann gilt 2G. Sicherheitskräfte werden vor der Rüstkammer den Impfstatus prüfen.

Wenn Prinz Mario am 13. November ab 14.11 Uhr auf dem Prinzipalmarkt proklamiert wird, soll Lewe – wie zu hören ist – nicht dabei sein. Wirft der OB etwa so früh wie nie und schon weit vor der offiziellen Rathauseroberung mit Schlüsselübergabe Ende Februar 2022 die Flinte ins Korn? Es sieht ganz so aus. Jedenfalls soll Bürgermeisterin Angela Stähler ihn bei der Proklamation vertreten, heißt es.