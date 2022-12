Public Viewing in Eddys Bar: Aus der Traum vom Finale

Aus sportlicher Sicht war das Halbfinale gegen Argentinien für die Kroaten ein Reinfall. Und trotzdem wurde am Ende des Abends in Eddys Bar miteinander gesungen.

In Eddys Bar am Hafen schauten sich viele kroatische Fans das Halbfinale gegen Argentinien an. Trotz der Niederlage sang die ganze Bar am Ende des Abends.

Als die kroatische Nationalhymne ausläuft, ist in Eddys Bar am Hafen jeder Platz besetzt, und die Sympathien lassen sich an den vielen rot-weiß-karierten Trikots und der großen Fahne unter der Leinwand klar ablesen: Hier steht das Publikum hinter der kroatischen Nationalmannschaft und das „Hajde, Hrvatska!“ versteht von der Tür bis an den Tresen so ziemlich jeder.