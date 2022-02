Fußgängerin verletzt - Taxi-Fahrer flüchtet

Bei einem Zusammenstoß mit einem Taxi ist am Dienstagabend eine Fußgängerin in Münster verletzt worden. Der Taxifahrer hielt kurz an und flüchtete dann. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Fußgängerin in Münster ist am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Taxi verletzt worden.

Eine Fußgängerin wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Taxi verletzt. Der Fahrer flüchtete. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 43-jährige Frau zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs. Der Taxifahrer kam laut Mitteilung der Polizei aus Richtung eines Taxistandes und fuhr auf die Straße "Berliner Platz", um weiter in Richtung Bahnhofstraße zu fahren.

In der dortigen Einmündung fuhr der Wagen rechts an ihr vorbei und stieß gegen ihr Knie, sodass sie einen Sturz nur verhindern konnte, indem sie sich mit beiden Armen am Taxi abstützte. Der Fahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Die 43-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Hinweise zu dem Taxifahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.