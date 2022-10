Am 3. und 4. November findet in Münster das Treffen der G7- Außenministerinnen und Außenminister statt.

findet in das der und statt. Bei dem Treffen kommen die Außenministerinnen und Außenminister im Historischen Rathaus in der Innenstadt zusammen.

kommen die und Außenminister im in der zusammen. Im Jahr 2022 hat Deutschland die G7-Präsidentschaft inne und ist deshalb Gastgeber der Treffen. Im Juni fand deshalb der diesjährige G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Elmau in Bayern statt.

Wann findet das Treffen der G7-Außenminister in Münster statt?

Das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der G7 findet am 3. und 4. November 2022 in Münster statt.

Wo wird das G7-Treffen veranstaltet?

Die Außenministerinnen und Außenminister der sieben wirtschaftsstärksten Nationen sollen im Historischen Rathaus in Münster zu ihrem Treffen zusammenkommen.

Warum treffen sich die Außenminister in Münster?

Das G7-Treffen der Außenminister ist ein Top-Ereignis der Weltpolitik. Warum genau es in Münster stattfinden soll, hat das Auswärtige Amt nicht erläutert. Angesichts des seit mehr als einem halben Jahr andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine dürfte die Wahl der Stadt Münster allerdings als ein symbolisches Zeichen gewertet werden. Das Treffen soll im Rathaus stattfinden, in dem 1648 der Westfälische Frieden unterzeichnet wurde. Dieser steht für eine von freien Staaten in Verhandlungen und nicht mit Waffen erzielte Friedensordnung. Im kommenden Jahr wird in Münster das große Jubiläum „375 Jahre Westfälischer Frieden“ gefeiert.

Wer kommt zum G7-Treffen nach Münster?

Da Deutschland die G7-Präsidentschaft innehat, ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Gastgeberin des Treffens. Zum Treffen kommen zudem alle Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten. Oft werden zu den Treffen zudem weitere Gäste eingeladen. Es steht noch nicht fest, welche Gäste im November in Münster dabei sein werden.

Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten Deutschland hat 2022 die G7-Präsidentschaft inne. Im November treffen sich die Außenministerinnen und Außenminister in Münster. Wer wird dann in Münster zu Gast sein? Ein Überblick. Foto: dpa Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland Foto: dpa Catherine Colonna, Außenministerin von Frankreich Foto: dpa/AFP-Pool James Cleverly, Außenminister von Großbritannien Foto: dpa/AP Luigi Di Maio, Außenminister von Italien Foto: dpa Hayashi Yoshimasa, Außenminister von Japan Foto: dpa-Pool Mélanie Joly, Außenministerin von Kanada Foto: dpa POOL Antony Blinken, Außenminister der USA Foto: AP Pool

Wie kommen die Minister und ihre Delegationen nach Münster?

Die Außenministerinnen und Außenminister sowie deren Delegationen werden über den Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) in Greven anreisen. Das hat FMO-Sprecher Andrés Heinemann bestätigt. Einen Empfang mit rotem Teppich und Reden wird es am Flughafen nicht geben.

Was bedeutet das G7-Treffen für die Polizei in Münster?

Die Polizei Münster ist nach Angaben von Polizeisprecher Jan Schabacker federführend für die Sicherheit zuständig. Die Vorbereitungen bei der Polizei laufen seit Wochen auf Hochtouren.

Die herausragende Relevanz der G7-Außenminister-Konferenz für Münster ist der Polizei bewusst. „Wir übernehmen große Verantwortung für die Sicherheit der Konferenz“, betonte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. „Es macht uns aber auch stolz, diesen wichtigen Beitrag für ein internationales Minister-Treffen mit dieser Symbolwirkung für Deutschland und die Welt leisten zu dürfen“, erklärte die Präsidentin.

„Unsere Zielsetzung ist dabei klar: Die Sicherheit unserer Staatsgäste hat höchste Priorität. Gleichzeitig haben wir den Anspruch, die Einschränkungen für die Münsteranerinnen und Münsteraner an den Einsatztagen so gering wie möglich zu halten“, erläuterte Dorndorf.

Weitere Informationen rund um das politische Großereignis finden Sie außerdem auf unserer Special-Seite zum Treffen der G7-Außenminister in Münster 2022.

Wie viele Polizisten werden in Münster im Einsatz sein?

Die Planungen für den Polizeieinsatz rund um das G7-Treffen laufen. Wie viele Polizisten genau im Einsatz sein werden, wird nicht bekannt gegeben. Beim ersten Außenminister-Treffen unter der deutschen G7-Präsidentschaft in diesem Jahr in Weißenhaus an der Ostsee sorgten rund 3500 Beamte von Bundes- und Landespolizei sowie vom Bundeskriminalamt für Sicherheit.

Welche Sperrungen wird es in Münster geben?

Rund um Rathaus und Domplatz wird Anfang November ein Sicherheitsbereich für das G7-Treffen in Münster eingerichtet. Es wird umfangreiche Sperrungen geben. Auch darüber hinaus müssen die Bürgerinnen und Bürger mit Einschränkungen rechnen. Wir geben einen Überblick:

Wird es während des G7-Treffens in Münster Demonstrationen geben?

Die Polizei Münster sorgt nicht nur für die Sicherheit der Staatsgäste während der Konferenz. Sie hält auch das Demonstrationsgeschehen im Blick. Bislang sind sechs Demonstrationen angemeldet. „Die bisherigen Einsatzerfahrungen zeigen, dass sich die gewaltbereite Szene eher auf die Gipfeltreffen von Staatsoberhäuptern fokussiert“, erläuterte die Polizeipräsidentin.

Mit größeren Sicherheitsstörungen durch demonstrative Aktionen rechnet die Polizei nach jetzigem Kenntnisstand nicht, bereitet sich aber dennoch auch darauf vor. „Wir schützen das Recht auf friedliche Versammlungen“, betonte Dorndorf. „Gegen gewaltbereite Personen werden wir mit aller Konsequenz vorgehen.“

Was ist die G7?

Die „Gruppe der Sieben“ (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstärksten Industrieländer der Welt. Wie auch die „Gruppe der 20“ (G20) ist sie keine internationale Organisation.

Welche Länder zählen zur G7?

Der G7 gehören neben Deutschland noch Frankreich, Japan, Italien, Kanada, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) an.

Das sind die G7-Staaten Die „Gruppe der Sieben“ (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstärksten Industrieländer der Welt. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA. Foto: dpa Die G7-Staaten machen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zehn Prozent der Weltbevölkerung, 31 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes und 21 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aus. Foto: dpa <strong>Deutschland</strong><br>Hauptstadt: Berlin<br>Einwohnerzahl: 83,13 Millionen (2021)<br>Fläche: 349.380 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 238 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4226 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,4 Jahre (Frauen) / 78,6 Jahre (Männer) Foto: dpa Amtierender Bundeskanzler ist seit Dezember 2021 Olaf Scholz (SPD; Foto). Deutschlands Staatsoberhaupt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: dpa <strong>Frankreich</strong><br>Hauptstadt: Paris<br>Einwohnerzahl: 67,38 Millionen (2020)<br>Fläche: 547.557 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 123 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2935 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 85,3 Jahre (Frauen) / 79,2 Jahre (Männer) Foto: Saul Loeb/AFP/dpa Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron mit 39 Jahren bei Amtsantritt Frankreichs bisher jüngster Staatspräsident. Foto: Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa <strong>Italien</strong><br>Hauptstadt: Rom<br>Einwohnerzahl: 59,45 Millionen (2020)<br>Fläche: 297.730 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2101 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 84,7 Jahre (Frauen) / 80,1 Jahre (Männer) Foto: Christoph Driessen/dpa-tmn Der Amtssitz des Staatspräsidenten ist der Quirinalspalast in Rom. Amtierender Präsident der Italienischen Republik ist Sergio Mattarella. Foto: Filippo Monteforte/AFP-Pool/AP/dpa <strong>Japan</strong><br>Hauptstadt: Tokio<br>Einwohnerzahl: 125,836 Millionen (2020)<br>Fläche: 364.500 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4937 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 87,7 Jahre (Frauen) / 81,6 Jahre (Männer) Foto: Swen Pförtner/dpa Der aktuelle Regierungschef Japans ist seit dem 4. Oktober 2021 Fumio Kishida. Bis zum momentanen Zeitpunkt gab es in Japan insgesamt 102 Premierminister. Foto: Carl Court/Pool Getty Images/AP/dpa <strong>Kanada</strong><br>Hauptstadt: Ottawa<br>Einwohnerzahl: 38,04 Millionen (2020)<br>Fläche: 8.965.590 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 4 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 1991 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,9 Jahre (Frauen) / 79,7 Jahre (Männer) Foto: Justin Pierre James Trudeau ist seit dem 4. November 2015 der 23. Premierminister Kanadas. Foto: Benoit Doppagne/BELGA/dpa <strong>Vereinigtes Königreich</strong><br>Hauptstadt: London<br>Einwohnerzahl: 67,33 Millionen (2021)<br>Fläche: 241.930 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 278 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 3188 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 82,9 Jahre (Frauen) / 79,0 Jahre (Männer) Foto: Matt Dunham/AP/dpa Die konservative Liz Truss wurde am 6. September 2022 zur britischen Premierministerin ernannt. Foto: Alastair Grant/Pool AP/dpa <strong>Vereinigte Staaten</strong><br>Hauptstadt: Washington D.C.<br>Einwohnerzahl: 331,5 Millionen (2020)<br>Fläche: 9.147.420 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 36 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 22.998 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 80,2 Jahre (Frauen) / 74,5 Jahre (Männer) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Aktueller Amtsinhaber und 46. US-Präsident ist seit dem 20. Januar 2021 Joe Biden. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Wie arbeitet die G7?

Die Staats- und Regierungschef der sieben beteiligten Länder treffen sich jährlich zu einem G7-Gipfel. In diesem Jahr fand dieser im Juni auf Schloss Elmau in Bayern statt. Die sieben Staaten stimmen dabei „gemeinsame Positionen zu globalen politischen Fragestellungen ab“, heißt es auf der Homepage der Bundesregierung. Da die „Gruppe der Sieben“ keine internationale Organisation ist, gibt es keine Verwaltung. Federführend ist die jeweilige Präsidentschaft, die sich um die Organisation sowie die Agenda des Gipfels kümmert.

Neben dem G7-Gipfel gibt es jährlich weitere Treffen, beispielsweise auf Minister- oder Expertenebene – wie etwa das Außenminister-Treffen in Münster. Auch bei diesen Treffen werden gemeinsame Positionen zu politischen Themen abgestimmt.

Wer hat im Jahr 2022 die G7-Präsidentschaft inne?

2022 hat Deutschland den Vorsitz der G7 übernommen. Damit war Deutschland Gastgeber des G7-Gipfels im Juni. Deutschland hat in diesem Jahr zum siebten Mal die Präsidentschaft der G7 inne. Der Vorsitz wechselt jährlich, im kommenden Jahr wird Deutschland von Japan abgelöst.

Wie unterscheiden sich ein G7-Gipfel und ein G7-Treffen?

Als G7-Gipfel wird die jährliche Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der sieben beteiligten Länder bezeichnet. Kommen die Minister oder auch Expertengruppen der sieben wirtschaftsstärksten Nationen zusammen, wird von einem G7-Treffen gesprochen.

Wie ist die G7 entstanden?

Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing und der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt haben 1975 den ersten „Wirtschaftsgipfel“ einberufen. Beteiligt waren neben Deutschland und Frankreich die Staats- und Regierungschefs aus Italien, Großbritannien, Japan und den USA. Das Treffen diente nach Angaben der Bundesregierung angesichts ökonomischer Probleme wie der Ölkrise dazu, gemeinsam Lösungsansätze auszutauschen.

1976 wurde Kanada in den Kreis aufgenommen, aus dem „Wirtschaftsgipfel“ wurde die „Gruppe der Sieben“. Nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation wurde die Gruppe 1998 schließlich zur „Gruppe der Acht“ (G8): Russland wurde Mitglied. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 wurde Russland ausgeschlossen. Seitdem trifft sich wieder die G7.

Welche Ziele verfolgt Deutschland innerhalb der G7?

Deutschland legt nach eigenen Angaben „hohen Wert auf den Austausch mit den G7-Partnern zu aktuellen globalen Herausforderungen und Fragen“. Ziel sei es, ein möglichst gemeinsames Vorgehen abzustimmen - unter anderem bei Themen wie der aktuellen Corona-Pandemie, dem Klimawandel oder auch dem Welthandel. Wichtig ist aus Sicht der deutschen Regierung jedoch auch, „die Perspektive der Entwicklungsländer und vor allem Afrika im Blick zu behalten“.