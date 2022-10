Diese Restaurants in der Innenstadt bleiben geschlossen

Das G7-Treffen hat auf die Gastronomiebetriebe rund um Prinzipalmarkt und Domplatz unterschiedliche Auswirkungen: Einige bleiben geschlossen, andere dürfen öffnen. Fest steht zudem, in welchen Restaurants die Außenminister empfangen werden.

Die einen dürfen nicht öffnen, die anderen wollen nicht öffnen – und einige haben das große Los gezogen: Das G7-Außenministertreffen in Münster hat auf die Restaurants und Cafés, die sich in oder am Rande der Sicherheitszone zwischen Rathaus und Domplatz befinden, unterschiedliche Auswirkungen.