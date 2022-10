G7-Treffen in Münster: Hundertschaften spielen eine besondere Rolle

Bei besonders heiklen Einsätzen wie dem G7-Außenministertreffen in Münster spielen die Hundertschaften eine große Rolle. Doch welche Fähigkeiten haben die Einheiten und welche Voraussetzungen müssen die Polizisten mitbringen? Wir geben einen Überblick.

In NRW gibt es 15 Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sowie drei Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften.

Wenn Großdemos, Staatsbesuche oder Hochrisikospiele im Fußball anstehen und die Lage besonders heikel werden könnte, sind die Hundertschaften der Polizei gefragt. So auch beim G7-Außenministertreffen in Münster. Doch was steckt hinter einer Hundertschaft? Wir geben einen Überblick.