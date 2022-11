NRW-Polizei steht vor zwei Großeinsätzen

Ein Hochrisikospiel und ein Außenministertreffen an einem Tag. Auf die NRW-Polizei kommt am Donnerstag eine Menge Arbeit zu.

Am Donnerstag steht ein Hochrisikospiel an

Der 3. November stellt die Polizei in NRW vor eine besondere Herausforderung. An diesem Tag kommen gleich zwei Großeinsätze auf die Beamten zu. Darauf hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) NRW hingewiesen. Zum einen sichern in Münster Tausende Beamte das Treffen der G7-Außenminister und -Außenministerinnen. Dazu müssen mehrere der insgesamt 15 Hundertschaften der NRW-Bereitschaftspolizei angefordert werden, heißt es aus Polizeikreisen.

Hinzu kommt ein Hochrisikospiel, das am Donnerstagabend um 21 Uhr in Köln angepfiffen wird. Fußball-Bundesligist 1.FC Köln spielt in der Conference League gegen OSC Nizza. Eine Begegnung mit einer tragischen Vorgeschichte. Denn vor dem Anpfiff des Spiels in Nizza Anfang September gab es massive Ausschreitungen. Dabei wurden insgesamt 32 Menschen verletzt – darunter zwei Polizisten und ein Ordner.

„Hohe Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger“

Jetzt bereitet sich die Polizei in Köln auf einen Großeinsatz vor. Die Polizei rechnet mit „einer hohen Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger beider Clubs“, heißt es in einem offenen Brief der Kölner Polizei an die Fans. „Szenen wie in Nizza dürfen sich nicht wiederholen.“

Und was sagt das NRW-Innenministerium zum doppelten Großeinsatz in Münster und Köln am Donnerstag? „Die nordrhein-westfälische Polizei ist grundsätzlich darauf vorbereitet, mehrere größere Einsatzlagen parallel zu bewältigen. Deren gleichzeitige Bewältigung ist im Übrigen auch nicht unüblich“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Das sind die G7-Staaten Die „Gruppe der Sieben“ (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstärksten Industrieländer der Welt. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA. Foto: dpa Die G7-Staaten machen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zehn Prozent der Weltbevölkerung, 31 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes und 21 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aus. Foto: dpa <strong>Deutschland</strong><br>Hauptstadt: Berlin<br>Einwohnerzahl: 83,13 Millionen (2021)<br>Fläche: 349.380 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 238 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4226 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,4 Jahre (Frauen) / 78,6 Jahre (Männer) Foto: dpa Amtierender Bundeskanzler ist seit Dezember 2021 Olaf Scholz (SPD; Foto). Deutschlands Staatsoberhaupt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: dpa <strong>Frankreich</strong><br>Hauptstadt: Paris<br>Einwohnerzahl: 67,38 Millionen (2020)<br>Fläche: 547.557 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 123 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2935 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 85,3 Jahre (Frauen) / 79,2 Jahre (Männer) Foto: Saul Loeb/AFP/dpa Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron mit 39 Jahren bei Amtsantritt Frankreichs bisher jüngster Staatspräsident. Foto: Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa <strong>Italien</strong><br>Hauptstadt: Rom<br>Einwohnerzahl: 59,45 Millionen (2020)<br>Fläche: 297.730 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2101 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 84,7 Jahre (Frauen) / 80,1 Jahre (Männer) Foto: Christoph Driessen/dpa-tmn Der Amtssitz des Staatspräsidenten ist der Quirinalspalast in Rom. Amtierender Präsident der Italienischen Republik ist Sergio Mattarella. Foto: Filippo Monteforte/AFP-Pool/AP/dpa <strong>Japan</strong><br>Hauptstadt: Tokio<br>Einwohnerzahl: 125,836 Millionen (2020)<br>Fläche: 364.500 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4937 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 87,7 Jahre (Frauen) / 81,6 Jahre (Männer) Foto: Swen Pförtner/dpa Der aktuelle Regierungschef Japans ist seit dem 4. Oktober 2021 Fumio Kishida. Bis zum momentanen Zeitpunkt gab es in Japan insgesamt 102 Premierminister. Foto: Carl Court/Pool Getty Images/AP/dpa <strong>Kanada</strong><br>Hauptstadt: Ottawa<br>Einwohnerzahl: 38,04 Millionen (2020)<br>Fläche: 8.965.590 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 4 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 1991 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,9 Jahre (Frauen) / 79,7 Jahre (Männer) Foto: Justin Pierre James Trudeau ist seit dem 4. November 2015 der 23. Premierminister Kanadas. Foto: Benoit Doppagne/BELGA/dpa <strong>Vereinigtes Königreich</strong><br>Hauptstadt: London<br>Einwohnerzahl: 67,33 Millionen (2021)<br>Fläche: 241.930 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 278 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 3188 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 82,9 Jahre (Frauen) / 79,0 Jahre (Männer) Foto: Matt Dunham/AP/dpa Die konservative Liz Truss wurde am 6. September 2022 zur britischen Premierministerin ernannt. Foto: Alastair Grant/Pool AP/dpa <strong>Vereinigte Staaten</strong><br>Hauptstadt: Washington D.C.<br>Einwohnerzahl: 331,5 Millionen (2020)<br>Fläche: 9.147.420 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 36 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 22.998 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 80,2 Jahre (Frauen) / 74,5 Jahre (Männer) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Aktueller Amtsinhaber und 46. US-Präsident ist seit dem 20. Januar 2021 Joe Biden. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

