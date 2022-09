Planungen der Polizei laufen auf Hochtouren

Was man zum G7-Treffen in Münster wissen muss

Münster

Weltpolitik in Münster: Das nächste Treffen der G7-Außenminister findet im November in Münster statt. Doch was ist die G7? Und was ist bereits zum Treffen in Münster bekannt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Von Anna Spliethoff