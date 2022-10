Uni schließt sämtliche Gebäude in der Altstadt

Das G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Münster trifft jetzt auch die Uni mit voller Wucht. Praktisch alle Uni-Gebäude in der Altstadt bleiben am Donnerstag und Freitag geschlossen.

Lange Zeit sah es so aus, als würde das Treffen der G7-Außenministerinnen und -minister im münsterischen Rathaus die Universität buchstäblich nur am Rande treffen.

Bedingt durch viele Demonstrationen, die zum Gipfel erwartet werden, ist die Leitung der Westfälischen Wilhelms-Universität inzwischen zu einer anderen Einschätzung gekommen. Sie hat angeordnet, dass von Donnerstag um 12 Uhr bis Freitag um 14 Uhr praktisch alle Universitätsgebäude im Altstadtbereich geschlossen bleiben.

Lange Liste mit betroffenen Straßennamen

In einem Rundschreiben des WWU-Rektors Prof. Johannes Wessels an alle Universitätsangehörigen, das am Wochenende verschickt wurde und das auf der Uni-Homepage nachzulesen ist, heißt es: „Die aktuellen Planungen der Sperrzonen in der Innenstadt machen es erforderlich, von der ursprünglichen Annahme abzurücken, dass die WWU-Gebäude in dem Bereich im Wesentlichen zugänglich sein werden.

Im gesamten Innenstadtbereich ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, sodass schon die Erreichbarkeit etlicher Gebäude infrage steht. Zudem sind mittlerweile im Innenstadt- und Schlossbereich Großdemonstrationen nicht nur angekündigt, sondern auch genehmigt worden.“

Digitale Vorlesungen und Homeoffice

Die Anordnung betrifft Universitätsgebäude vom Fürstenberghaus am Domplatz bis zum Universitätsschloss selbst. Frequenzstarke Gebäude wie Unibibliothek, Juridicum und das Hörsaalgebäude am Schlossplatz bleiben geschlossen, ebenso Einrichtungen an folgenden Straßen:

Aegidiistraße,

Alter Steinweg,

Stadtgraben,

Badestraße,

Bergstraße,

Bispinghof,

Bogenstraße,

Georgskommende,

Hüfferstraße,

Johannisstraße,

Krummer Timpen,

Münzstraße,

Pferdegasse,

Roggenmarkt,

Schlaunstraße,

Servatiiplatz,

Universitätsstraße,

Wegesende und

Wilmergasse.

Hier fallen alle Lehrveranstaltungen in Präsenz aus und werden ins Internet verlegt, alle Studierenden werden überdies darauf hingewiesen, dass die Bibliotheken in den geschlossenen Gebäuden nichts als Lernorte zur Verfügung stehen.

Betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gebeten, „ihren Arbeitsplatz an den beiden Tagen ins Homeoffice zu verlegen“.