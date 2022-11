Kundgebungen unter Tränen

Gänsehaut pur am Prinzipalmarkt: Als die 250 Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Nationalhymne anstimmen, können viele im Meer aus blau-gelben Fahnen die Tränen nicht zurückhalten. Die Kundgebung der ukrainischen Gemeinde – organisiert von der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) – ist der emotionale Höhepunkt der Proteste am zweiten Tag des G7-Außenministertreffens.

„Wir fordern von den G7-Staaten dauerhafte und verstärkte Unterstützung der von Putin-Russland überfallenen Ukraine – politisch, wirtschaftlich, humanitär, militärisch“, ruft Dr. Kajo Schukalla von der GfbV den im Rathaus sitzenden Außenministern hinüber. Der Jubel ertönt wegen der Übersetzung zeitverzögert, aber lautstark. Und es wird noch lauter, als Schukalla sagt: „Wir alle wollen endlich Frieden. Er darf aber nicht auf Kosten der Ukraine erreicht werden.“

Haarsträhnen für den Iran

Die Demonstranten, darunter viele Frauen und Kinder, lassen sich auch von einem Störer nicht aus dem Konzept bringen. „Keine Waffenlieferungen an die Ukraine“, schreit er. Weiter kommt er nicht, sofort sind vier Polizisten da.

Nachdem es bereits am Donnerstag zahlreiche Demos am Rande des G7-Treffens in Münster gegeben hatte, wurde auch der zweite Tag von Protesten begleitet. Mehrere Hundert Menschen nahmen an den Kundgebungen teil. Die Versammlungen verliefen nach Angaben der Polizei ruhig und ohne Zwischenfälle. Die Initiative "Zusammenleben willkommen",die eigentlich Geflüchtete in WGs vermittelt, hatte zur Mahnwache auf dem Stubengassenplatz geladen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten dort - unter anderem durch das Abschneiden von Haaren - ein Zeichen der Solidarität mit den Protesten im Iran. Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa im Gewahrsam der nationalen Sittenpolizei haben sich iranische Frauen aus Protest gegen staatliche Unterdrückung und Gewalt vor laufenden Kameras demonstrativ die Haare abgeschnitten. Etwa 70 Personen versammelten sich am Freitagnachmittag an der Stubengasse. Unter dem Motto „G7 – Menschenrechte vor Interessen! Solidarität mit der Ukraine" wurde am Freitagnachmittag am Prinzipalmarkt demonstriert. Rund 250 geflüchtete Ukrainer appellierten an die G7-Außenminister, ihr Land noch stärker zu unterstützen. Teilweise sangen sie mit Tränen in den Augen ihre Nationalhymne. Auf Plakaten erinnerten sie an getötete Familienmitglieder. Sowohl der russische Angriffskrieg in der Ukraine als auch die Proteste im Iran waren Thema der G7-Beratungen. An der Lambertikirche hatte die Tibet Initiative Deutschland zu einer Demo unter dem Motto „Gegen Besetzung Tibets" aufgerufen. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei 13 Demos für die zwei G7-Tage in Münster angemeldet.

Beteiligt an der Demo ist auch die Tibet-Initiative. „Wir wollen das G7-Treffen nutzen, um auf die illegale Besetzung Tibets durch China und vor allem auf die Zwangsinternate, in denen Kleinkinder einer Gehirnwäsche unterzogen werden, aufmerksam zu machen“, sagt Exil-Tibeterin Tenzyn Zöchbauer. Die extra aus Berlin angereiste Geschäftsführerin der Tibet-Initiative Deutschland kritisiert zudem den Teilverkauf eines Hafenterminals in Hamburg an China.

Solidarität mit den Demonstrierenden in Iran

Am Stubengassenplatz haben sich unterdessen etwa 100 Menschen zu einer Kundgebung der Initiative „Zusammenleben willkommen“ versammelt, um ihre Solidarität mit den Demonstrierenden in Iran zu bekunden. „Frauen leben in Freiheit“, skandieren die Demonstranten, einige weinen, andere lassen sich Haarsträhnen abschneiden, so wie es iranische Frauen aus Protest gegen staatliche Unterdrückung und Gewalt seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa im Gewahrsam der nationalen Sittenpolizei getan haben.

Gleiches Anliegen, andere Veranstalter: Wie schon am Donnerstag hält der Verein für politische Flüchtlinge am frühen Abend eine Kundgebung am Schloss ab.

