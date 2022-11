G7-Treffen in Münster: Eine gute Visitenkarte

An der Fassade des Historischen Rathauses in Münster, wo sich die Teilnehmer der G7 treffen, weht eine G7 Fahne.

Zwei Tage stand Münster im Blick der Weltöffentlichkeit. Das G7-Außenminister-Treffen im geschichtsträchtigen Friedenssaal sorgte für beeindruckende Bilder vom Ort des Westfälischen Friedens. Angesichts dessen mag man erahnen, dass im benachbarten Osnabrück ein wenig neidisch gen Münster geguckt wurde.

Anders als bei großen Treffen oder Prominenten-Besuchen in der Vergangenheit bekamen die Münsteranerinnen und Münsteraner die Spitzenpolitiker indes kaum zu sehen. Was nicht zuletzt an den strengen und raumgreifenden Sicherheitsvorkehrungen lag. Ein Bad in der Menge oder ein Gruß vom Sentenzbogen waren bei dem Arbeitstreffen leider nicht vorgesehen. So blieb das Zentrum auffällig menschenleer, was manche Geschäftsleute teuer zu stehen kam. Das sollten Lokalpolitik und Verwaltung nach aller G7-Freude bei künftigen Entscheidungen nicht vergessen, wenn die Innenstadt weiter vitaler Handelsplatz bleiben soll.

Gemeinsames Ringen um eine bessere Welt

Dass mehrere Demonstrationen mit unterschiedlichen Anliegen in Ruf- und Sichtweite zum Rathaus stattfinden konnten, entspricht bester demokratischer Tradition. Dass diese einen friedlichen Verlauf genommen haben, ließ deren Anliegen in den Vordergrund rücken. Das Ringen um eine bessere Welt bleibt eine gemeinsame Sache. Als Ort internationaler Konsultationen hat Münster eine ausgezeichnete Visitenkarte abgegeben. Das Angebot der Stadt, für künftige Gespräche erneut den Friedenssaal zur Verfügung zu stellen, ist folgerichtig.

G7-Treffen: So lief der zweite Tag in Münster Der Stab der deutschen Außenministerin hat am Morgen das Atlantic-Hotel verlassen und wurde zum Rathaus gebracht. Foto: Luca Pals (l.), Matthias Alke (r.) Der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken am Morgen beim Verlassen des Mövenpick-Hotels. Foto: Oliver Werner Der US-Außenminster Anthony Blinken und die französische Außenministerin Catherine Colonna treffen am historischen Rathaus ein. Foto: Luca Pals (l.), Karin Völker (r.) Die beiden Polizeiseelsorger Stephan Draheim (l.) und Johannes Gospos (r.) sind am Morgen schon im Einsatz und sprechen mit den Polizisten, während vor dem Rathaus weitere Delegationen aus Italien und Kanada eintreffen. Foto: Karin Völker Der italienische Außenminister Antonio Tajani wollte offenbar nicht nur das historische Rathaus von innen sehen: Am Freitagmorgen besucht er die Lambertikirche und spaziert im Anschluss unter Polizeischutz zum Historischen Rathaus. Foto: Jonas Wiening Nicht nur er ist zu Fuß unterwegs: Auch Josep Borell, der als Vertreter der EU-Kommission am G7-Treffen in Münster teilnimmt, kommt zu Fuß über den Domplatz zum Rathaus. Foto: Karin Völker Im Pressezentrum werden Sicherheitsschleusen errichtet - zur Sicherheit von Annalena Baerbock, die hier am frühen Abend zur G7-Abschluss-Pressekonferenz erwartet wird. Foto: Jonas Wiening So einen Morgen erlebt selbst der altehrwürdige St.-Paulus-Dom nur selten. Foto: Björn Meyer Sowohl auf dem Aasee als auch im Hafen sorgt die Polizei mit zwei Booten für zusätzliche Sicherheit. Foto: Luca Pals Die Tibet-Initiative demonstriert vor der Lambertikirche. Foto: Pjer Biederstädt Am Prinzipalmarkt haben sich etwa 100 Ukrainerinnen und Ukrainer versammelt, um bei den G7-Außenministerinnen und Außenministern für Unterstützung ihres Landes zu werben. Foto: Pjer Biederstädt <strong>Lewe begrüßt Gäste vom afrikanischen Kontinent <br></strong>Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe begrüßte am zweiten Tag der Außenministerkonferenz Vertreterinnen und Vertreter Afrikas, die den Kontinent beim G7-Treffen repräsentieren. Lewes Willkommensgruß galt der Außenbeauftragten der Afrikanischen Union, Monique Nsanzabaganwa sowie Alfred Mutua, Außenminister Kenias, und Shirley Ayorkor Botchwey, Außenministerin Ghanas. Foto: Stadt Münster / Möller Die französische Außenministerin Catherine Colonna (l) und der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi treffen sich zu bilateralen Gesprächen im Rahmen des G7-Außenministertreffens. Foto: dpa/AFP-POOL | Bernd Lauter Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, trifft sich mit Monique Nsanzabaganwa, Stellvertretende Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, zu einem bilateralen Gespräch im Historischen Rathaus. Foto: dpa | Rolf Vennenbernd Annalena Baerbock (r, Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, James Cleverly (l), Außenminister von Großbritannien, Antonio Tajani (2.v.l.), Außenminister von Italien, Antony Blinken, Außenminister der USA und Catherine Colonna, Außenministerin von Frankreich kommen zu einer Arbeitssitzung im Friedenssaal zusammen. Foto: dpa | Rolf Vennenbernd Der US-Außenminister Antony Blinken (l) spricht mit Alfred Mutua, Außenminister von Kenia, bei bilateralen Gesprächen im Rahmen des G7-Außenministertreffens. Foto: dpa/AP-Pool | Martin Meissner Aissa Taibi von Al Jazeera zeigt Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden und England stolz einen Bericht in den Westfälischen Nachrichten. Darin berichten wir über die Arbeit des Managing Directors des Senders. Foto: Stefan Werding Die Initiative „Zusammenleben willkommen“, die eigentlich Geflüchtete in WGs vermittelt, hält am Stubengassenplatz eine Mahnwache ab als Zeichen der Solidarität zu den Protestlern in Iran. Etwa 70 Teilnehmer sind versammelt. Foto: Pjer Biederstädt Bei der Demonstration der Initiative „Zusammenleben willkommen“ auf dem Stubengassenplatz lassen sich Teilnehmer Haarsträhnen abschneiden, als Zeichen ihrer Solidarität mit den Demonstrierenden in Iran. Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa im Gewahrsam der nationalen Sittenpolizei haben sich iranische Frauen aus Protest gegen staatliche Unterdrückung und Gewalt vor laufenden Kameras demonstrativ die Haare abgeschnitten. Foto: Pjer Biederstädt Die Fahrzeug-Kolonne von Baerbock und Blinken vor dem Landesmuseum. Foto: Oliver Werner Polizisten stehen am Domplatz. Foto: Oliver Werner Am Freitagabend ist das Treffen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister in Münster zu Ende gegangen, noch im Laufe des Abends sollen die Sperrzonen abgebaut werden. Die Bilanz der Polizei fällt positiv aus, und auch von Annalena Baerbock gab es ein großes Lob für Münster. Foto: Pjer Biederstädt Die Delegation aus Frankreich reist vom Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven ab. Foto: Gunnar A. Pier Die Delegation aus den USA um Außenminister Antony Blinken reist vom Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven ab. Foto: Gunnar A. Pier

