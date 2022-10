G7-Treffen: Einschränkungen im Luftraum über Münster

Für das G7-Treffen in Münster Anfang November gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Der Schutz der Staatsgäste hat nach Angaben der Polizei höchste Priorität. Deshalb wird es auch für den Luftraum über Münster Einschränkungen geben.

Münster von oben: Während des G7-Treffens in Münster hat die Polizei ein Flugbeschränkungsgebiet über der Stadt einrichten lassen.

Die G7-Außenminister treffen sich Anfang November zu ihrer Konferenz in Münster .

treffen sich Anfang zu ihrer in . Für das Treffen gelten in der Stadt hohe Sicherheitsmaßnahmen .

gelten in der Stadt hohe . Es kommt zu Straßensperrungen und Einschränkungen.

Die Polizei Münster hat für die G7-Außenministerkonferenz in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr ein sogenanntes Flugbeschränkungsgebiet über der Stadt einrichten lassen. Die Beschränkung gilt laut einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch (2. November) bis zum 5. November (Samstag). Als Flugbeschränkungsgebiet wird ein festgelegter Luftraum bezeichnet, in dem – in diesem Fall – zeitweilig Beschränkungen für Flüge von Luftfahrzeugen gelten.

Polizeihubschrauber werden laut der Mitteilung der Polizei an den Konferenztagen bereitstehen, um das Beschränkungsgebiet bei Bedarf zu sichern. „Der Einsatz von Drohnen im Stadtgebiet ist generell untersagt“, teilt die Polizei mit.

Verbot gilt auch für Privatleute

„Die Polizei wird auch den Luftraum rund um die Veranstaltungsörtlichkeiten intensiv im Blick halten“, erläuterte Jan Schabacker, Sprecher der Polizei Münster. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch Privatleute keinerlei Fluggeräte in der Stadt starten lassen dürfen. Das Erscheinen von Fluggeräten im Einsatzraum löst sofort polizeiliche Maßnahmen aus. Das kann bis zum Abschuss eines unbekannten Fluggerätes führen.“

Bei Verstoß drohen Geld- und Freiheitsstrafen

Das unberechtigte Einfliegen in ein Flugbeschränkungsgebiet ist strafbar und kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Mit Blick auf die Sicherheit der Staatsgäste und der Besucherinnen und Besucher in der Stadt wirbt die Polizei um Verständnis für das Verbot.

„Der Luftraum ist in puncto Sicherheit nachvollziehbarerweise ein hochsensibler Bereich. Das sollten sich auch private Drohnenbesitzer bewusst machen“, bekräftigte Schabacker. „Wir werden bei Verstößen konsequent einschreiten.“