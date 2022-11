Sicherheit für Blinken: Ein Hauch Hollywood in der Hüttruper Heide

Die kleine Schwester der Präsidentenmaschine „Air Force 1“ rollt heran, die imposante Fahrzeugkolonne steht schon bereit: US-Außenminister Antony Blinken wurde am Mittwoch am Flughafen Münster/Osnabrück von knapp 30 Limousinen und Vans abgeholt und nach Münster gebracht.

Wann immer US-Spitzenpolitiker auftauchen, sind die Sicherheitsauflagen enorm. Auch beim G7-Außenministertreffen in Münster war US-Außenminister Antony Blinken derjenige mit den mit Abstand meisten Auflagen. Das zeigte sich schon am Flughafen: Schon Wochen vorher war FMO-Chef Rainer Schwarz nicht mehr so recht Herr im Haus. „Das ist jetzt mein Flughafen“, soll ein Einsatzleiter gescherzt haben – kurz bevor Blinken am Mittwochabend in Greven landete.