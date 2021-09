Gas-Kunden müssen sich auf höhere Preise einstellen

Das wird ein teurer Winter für viele Gas-Kunden in Münster. Steigende Preise machen das Heizen zum kostspieligen Vergnügen. Auch die Stadtwerke wollen an der Tarifschraube drehen.

Schlechte Aussichten für Gas-Kunden in diesem Herbst: Die Preise ziehen in den kommenden Monaten saftig an. Auch die Stadtwerke Münster machen von dieser Entwicklung keine Ausnahme. Zum 1. Januar wird der Grundversorgungstarif beim städtischen Unternehmen erhöht, wie dessen Sprecherin Lisa Schmees auf Nachfrage bestätigte. Der städtische Versorger vom Hafenplatz beliefert nach eigenen Angaben vier von fünf Haushalten in Münster mit Gas.