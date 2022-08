Energiesparen: Maßnahmen betreffen Büros und Hallenbäder

Eine Woche nach Einberufung des Krisenstabs zur Gasmangellage hat die Stadtverwaltung erste konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung für ihre Immobilien und Liegenschaften beschlossen. Sie betreffen verschiedene Bereiche.

Die Büroräume der Stadtverwaltung sollen laut einer städtischen Mitteilung in der kommenden Heizperiode vorbehaltlich anderslautender rechtlicher Regelungen nur noch bis 19 Grad aufgeheizt werden, Treppenhäuser und sonstige Nicht-Aufenthaltsbereiche auf maximal zwölf bis 14 Grad.

Wassertemperatur in Hallenbädern wird gesenkt

Die Heizperiode in kommunalen Gebäuden und Sportstätten soll nach dem Beschluss des Krisenstabs erst am 17. Oktober beginnen, also sechs Wochen später als dies bislang üblich war. Die Stadtverwaltung weist zusätzlich darauf hin, dass das bestehende Verbot zum Betrieb von Heizlüftern in städtischen Gebäuden weiter gilt.

Die Schließung von Bädern steht aktuell noch nicht auf der Tagesordnung: Allerdings wird die Wassertemperatur in allen städtischen Hallenbädern „umgehend um zwei auf in der Regel 26 Grad abgesenkt werden“, wie die Verwaltung mitteilt. Sogenannte Attraktionsbereiche wie das hochtemperierte Solebad im Hallenbad Ost werden vorerst nicht mehr angeboten. Im Freibad Coburg verzichtet man auf die Beheizung mit Fernwärme. Die Schließung des Freibades wird deshalb wie bei den anderen Freibädern wetterbedingt festgelegt, heißt es.

Auch Fassadenbeleuchtungen an städtischen Gebäuden, die nicht sicherheitsrelevant sind, sollen weitgehend eingestellt werden, wie unsere Zeitung erfahren hat.

„ Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Schieflagen auf dem Energiemarkt werden auch bei uns in Münster Folgen haben. “ Oberbürgermeister Markus Lewe

Über diese aktuellen Schritte zur Einsparung von Energie im Bereich der Stadtverwaltung informierte Oberbürgermeister Markus Lewe den Ältestenrat des Stadtrates am Mittwoch. „Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Schieflagen auf dem Energiemarkt werden auch bei uns in Münster Folgen haben, mit denen wir uns schon jetzt vorbeugend befassen müssen“, so Lewe. Vor jeder Ratssitzung will er künftig einen Lagebericht geben.

Kosten steigen Foto: Seit Dienstag ist die Verordnung zur Gasbeschaffungsumlage in Kraft. Wie hoch sie für die Verbraucher ausfallen wird, ist noch nicht geklärt. Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk betont, dass es für Verbraucher, aber auch für die Stadtwerke als Versorger „enorm ärgerlich“ sei, dass noch Fragen zur Umlage von Seiten des Gesetzgebers ungeklärt sind. „Das ist handwerklich nicht gut gemacht.“ Wie hoch die Umlage ausfallen wird, soll am 15. August veröffentlicht werden. Theoretisch können Versorger die Umlage ab 1. Oktober an Verbraucher weitergeben. Die Stadtwerke bereiten sich auf eine Weitergabe der Umlage ab 1. November vor. In der angekündigten Preisanpassung der Grundversorgungstarife zum 1. Oktober sei die Umlage nicht berücksichtigt. Zum 1. Oktober tritt zudem die Gasspeicherumlage in Kraft. Ihre Höhe soll am 18. August veröffentlicht werden. ...

Man behalte sich Anpassungen und weitere Maßnahmen vor, kündigte der Chef des Krisenstabs, der städtische Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, an – „verschiedene Themen werden erst in den nächsten Tagen abgestimmt“. Die von der Bundesregierung vorgegebenen Einsparziele zur Abwendung einer akuten Energiekrise im kommenden Winter seien auch in Münster nur mit Komfortverzicht erreichbar, betonte Heuer. Kommentar

55 Prozent der Haushalte heizen mit Gas

In Münster heizen etwa 55 Prozent aller Haushalte mit Gas. Das entspricht dem ungefähren Bundesdurchschnitt. Zudem wird Erdgas auch in der Stromproduktion eingesetzt, so dass mit den Gas-Lieferengpässen neben Einbrüchen bei der Wärmeversorgung potenziell auch Stromengpässe drohen.

Kommentar: Mit Augenmaß Foto: Jetzt macht auch die Stadt Münster Ernst. Angesichts einer drohenden Energiekrise infolge des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine sollen die Thermostate runtergedreht, die Heizungen gedrosselt werden. Denn am Ziel, Energie einzusparen, führt nun wirklich kein Weg vorbei.



Die jetzt auf dem Tisch liegenden Vorschläge der Stadtverwaltung für ihre Gebäude und Anlagen dürften wohl erst der Anfang sein. Sie deuten aber ein Vorgehen mit Augenmaß an. Denn nach den Schließungsorgien in der Corona-Hochzeit wäre eine Wiederholung auf ganzer Linie gesellschaftlich fatal.



Geschlossene Sporthallen oder Bäder dürfen nur das letzte Mittel sein – mit Blick auf die körperliche und nicht zuletzt auch seelische Gesundheit. Diese Maxime gilt auch für andere Bereiche des Lebens, in denen Menschen zusammenkommen. In kühlerem Wasser zu schwimmen oder weniger heiß zu duschen, erscheint genauso zumutbar zu sein, wie einen Pullover im nicht ganz so warmen Büro zu tragen.



Wichtig ist vor allem, dass mit den getroffenen Maßnahmen tatsächlich nennenswert Energie eingespart werden kann. Wenn das vernünftig erklärt wird, werden die meisten Menschen diese Einschränkungen mittragen. (Von Dirk Anger) ...